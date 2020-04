Gera. In Gera wird die Kabinettausstellung „15. Ostermarkt Gera“ doch noch zu sehen sein.

Gera: Ostereier-Bienen schwirren noch im Naturkundemuseum

Am heutigen Mittwoch erwarten vier von fünf städtischen Museen wieder die Besucher. Nur das Museum für Angewandte Kunst bleibt wegen des Aufbaus der kommenden Ausstellung noch bis zum 16. Juni geschlossen.

Die Historischen Geraer Höhler sind ebenfalls bis auf weiteres zu. Diese können nur im Rahmen von Führungen besichtigt werden. Aufgrund der Bedingungen vor Ort wäre das Mindestabstandsgebot nicht einzuhalten.

Museum für Naturkunde

In dieser Einrichtungen kann zurzeit zwischen vier Expositionen gewählt werden. „Ostthüringen als Landschaftsraum – zur Geologie, Flora und Fauna“ ist die ständige Ausstellung, ebenso „Das Einmaleins der Minerale – Entstehung, Gestalt und Nutzen“.

Bis zum 30. August lädt die Sonderschau „Ich leb’ nicht gern allein: tierisch sozial – Sozialverhalten von Tieren“ ein.

Kunsthandwerker Olaf Frenzel mit einer Adaption eines Peter Carl Fabergés-Ei. Foto: Peter Michaelis

Besonders froh ist Museumspädagoge Frank Hrouda, dass die Kabinettausstellung „15. Ostereiermarkt Gera“ doch nicht ausfällt. Sie läuft nun bis zum 31. Mai. „Ich freue mich, dass die Mühen der 15 Ostereiergestalter nicht umsonst waren und sie ihre liebevoll gestalteten Stücke noch nachträglich zeigen können.“ Etwa 200 Exemplare sind zu bestaunen. Die Hobby-Künstler, die unter anderem als Bibliothekare, Bauingenieure, Krankenschwestern arbeiten oder Rentner sind, verwendeten unterschiedliche Techniken wie Acrylmalerei und Acrylmischtechnik oder Blütenapplikationen. Andere perforierten, bohrten, frästen oder kratzten. Ein Höhepunkt der Ostereier-Schau sind die sieben kunstvoll und mit edlen Materialien verzierte Eier von Olaf Frenzel aus Ichtershausen. Der Kunsthauswerker, der sonst eigene Schöpfungen verwirklicht, stellt Nachbauten und Adaptionen von bekannten Eiern Peter Carl Fabergés her. Dessen Todestag jährt sich in diesem Jahr zum 100. Mal. Auf einem Straußenei mit Marmor-Sockel gravierte Fabergés den Verlauf der 1900 eröffneten Transsibirischen Eisenbahn. Es wurde am 13. Januar 1901 dem russischen Zaren geliefert und kostete 7000 Rubel.

Stadtmuseum

„Romantisches Gera. Bürgerliches Leben im 19. Jahrhundert in den Werken der Malerfamilie Fischer“ heißt die Themenschau im Stadtmuseum Gera. Auf die Geschichte der Stadt verweist die Dauerausstellung „Von der ersten Besiedlung bis heute“.

Kunstsammlung Orangerie

Bis zum 14. Juni laden zwei Sonderschauen Interessierte ein „Wundersam Wirklich. Magischer Realismus aus den Niederlanden“ mit Werken aus dem Museum Arnhem. Im dortigen Kunstmuseum wird gebaut, sodass das Haus einen exklusiven Bestand auf Reisen schickte. Bildgewaltig seien die Werke von Pyke Kochs „Mitternachtspoesie“ oder „Frauen auf der Straße“. „Louise te Poele – Fotografien“ ist die zweite Schau überschrieben.

Ständig zu betrachten sind „Otto Dix – Werke von 1944 bis 1969 aus der Geraer Sammlung“

Otto-Dix-Haus

Es ist das Geburtshaus des 1891 in Untermhaus geborenen Künstlers und steht unter Denkmalschutz. Dort erwartet die Besucher die Dauerausstellung mit Gemälden von Otto-Dix unter dem Titel „Geraer Otto-Dix-Sammlung. Der museale Bereich des historischen Gebäudes vermittelt zugleich die Atmosphäre eines Arbeiterhaushaltes um 1900.

Aufgrund der aktuellen Situation bleiben zunächst die bekannten Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen von 12 Uhr bis 17 Uhr bestehen. Die Museen dürfen nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung betreten werden. Besucher müssen sich zudem an die Abstandsregeln halten. Desinfektionsspender stehen in allen Häusern zur Verfügung. Der Botanische Garten hat analog zu den Öffnungszeiten der Museen offen.