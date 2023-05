Gera: Osterstein-Biergarten an Himmelfahrt offen

Gera. Das Ausflugsziel öffnet für Wandergruppen und Familien von 10 bis 17 Uhr.

Zum Familien-Ausflug an Himmelfahrt öffnet am Donnerstag, 18. Mai, erstmals in diesem Jahr der Biergarten auf Schloss Osterstein in Gera wieder seine Pforten. 10 bis 17 Uhr hat der Biergarten bei freiem Eintritt geöffnet. Es läuft Musik und auf die Kleinsten wartet eine Hüpfburg, sagt Tobias Meißner vom Betreiber der Gastronomie auf dem Schlossgelände, der Geraer Veranstaltungsagentur AT-Events.

Nach Himmelfahrt ist es dann erstmal wieder ruhig, ehe am 10. Juni mit dem Studentensommer die Biergarten-Saison startet. Es werde aber in diesem Jahr nur sporadisch Biergarten-Abende auf Schloss Osterstein geben, auf jeden Fall nicht an jedem Samstag.