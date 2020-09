Drei Fragen an Gera: Passive Beteiligung am Warntag

Am Donnerstag findet ein bundesweiter Warntag statt, an dem um 11 Uhr Sirenen ertönen werden, die die Bevölkerung dafür sensibilisieren sollen, was im Notfall zu tun ist. Auch über den Rundfunk, digitale Werbetafeln und die Warn-App Nina (Notfall-Informations- und Nachrichten-App) des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) werden Warnsignale gegeben. Stefan Orlamünder vom Medienteam im Geraer Amt für Brand und Katastrophenschutz erklärt, was das für Gera bedeutet.