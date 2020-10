Gera: „Präsenz erhöht unseren Bekanntheitsgrad“

„Energetische Figuren“ hat Künstler Sven Schmidt die Bilder seiner jüngsten Serie betitelt. Die expressiven Arbeiten gehören zu jenen, die demnächst die Reise nach Erfurt antreten werden. Der Geraer steckt mitten in den Vorbereitungen für die 12. „ARTthuer“, auf der er sowohl mit einem eigenen Stand als auch gemeinschaftlich mit den Geraer Kollegen vertreten sein wird. Denn erstmals präsentiert sich die Galerie «M1 Kunstzone» mit zwei großen Ständen auf der traditionsreichen Thüringer Kunstmesse.

Diese, seit 1998 alle zwei Jahre vom Verband Bildender Künstler Thüringen (VBKTh) veranstaltet, soll vom 6. bis 8. November in der Messehalle 3 stattfinden – sofern die Pandemie diese Pläne nicht noch durchkreuzt. Rund 150 Künstlerinnen und Künstler zeigen etwa 4000 Werke aus den Bereichen Malerei, Skulptur, Zeichnung, Druck- und Computergrafik, Fotografie, Schmuck und Objekte aus Keramik, Glas, Holz, Metall, Textil und mehr.

„Mit der M1 wollten wir schon immer in Erfurt dabei sein, aber die Teilnahmekosten waren einfach nicht zu stemmen“, erklärt Sven Schmidt. Nun sei es mit Hilfe eines Förderprogramms gelungen, freut sich der Geraer. Die Vereinskollegen haben gleichfalls Repräsentatives für den Messe-Auftritt ausgewählt: Winfried Wunderlich zeigt seine Glaskunst. Peter Oehler ist mit Lithographien und Radierungen vertreten, Nora Grawitter mit Textilkunst. Kathrin Buskies stellt Keramikwerke vor und zudem Gemeinschaftsarbeiten mit Gerda Lepke.

Bekanntheitsgrad durch Präsenz weiter erhöhen

„Natürlich sind wir in Thüringen gut bekannt. Auf einer solchen Messe zu sein, hat jedoch einen gewissen Stellenwert. Schließlich kommen auch Interessenten, die vielleicht schon von uns gehört haben, aber noch nie in unserer Galerie in Gera waren“, setzt Sven Schmidt auf verstärkte Aufmerksamkeit für die M1-Kunstzone. Vielleicht könne man auf der Messe den einen oder anderen gewinnen, in der Galerie in Untermhaus vorbei zu schauen. „Es geht darum, den Bekanntheitsgrad durch Präsenz weiter zu erhöhen“, so der Geraer.

Kunstweihnacht ist im Plan

Derzeit – noch bis zum 1. November – finden Kunstinteressierte in den Räumen am Mohrenplatz farbige Holzschnitte der Leipzigerin Christiane Werner. Dem Galeriepublikum in der Corona-Zeit indes bescheinigt Sven Schmidt große Disziplin: „Hier gibt es keine Diskussion über das Maskentragen. Alle Besucher setzen sie auf, halten sich an das Hygienekonzept und laufen mit Abstand und Anstand durch die Räume.“ Die Resonanz sei nach wie vor da, insbesondere an den Wochenenden. „Selbstverständlich merken wir auch hier, dass die Leute vorsichtig geworden sind. Sie kommen einerseits nicht mehr so ungezwungen wie einst. Andererseits spüren wir es sofort an den Besucherzahlen, wenn in den Medien von einem steigenden Infektionsgeschehen die Rede ist“, erklärt Schmidt.

Als nächstes will der Kunstzone-Verein in der M1 wieder die beliebte Ausstellung „24 x Kunstweihnacht“ anbieten, aus gegebenem Anlass ohne Vernissage. „Die Planung steht. Auch wenn der Titel 24 Künstler verspricht, werden sicher wieder mindestens 30 dabei sein, unter anderem aus Nürnberg“, gibt Sven Schmidt einen Ausblick.