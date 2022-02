Corona-Proteste in Gera mit insgesamt 2000 Menschen

Auch am zehnten Montagabend (21.02.2022) in Folge haben sich in Gera wieder viele Menschen an einer nicht angemeldeten Demonstration (links) gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beteiligt. Die Teilnehmer verabredeten sich wieder im Stadtzentrum um dann gemeinsam durch die Innenstadt zu ziehen. Die Polizei sicherte die Route ab und gab den Kurs teilweise vor. Eine zweite Demonstration von Impfgegnern und Coronamaßnehmengegnern war auf dem Markt angemeldet. Zeitgleich gab es auch wieder eine angemeldete Kundgebung des Aktionsbündnisses Gera gegen Rechts (rechts). Unter dem Motto "Solidarität statt Egoismus" auf dem Museumsplatz. Hier bildeten die Teilnehmer eine Menschenkette.