Gera: Rathaus schließt zum Jahreswechsel nicht

In den Ämtern der Stadt Gera werden auch unter Pandemiebedingungen alle Bürgeranliegen fortlaufend bearbeitet. Darüber informiert die Stadtverwaltung Gera in einer Pressemitteilung und weist auf einige Besonderheiten hin.

So seien zwischen Weihnachten und Neujahr, vom 28. bis 30. Dezember, keine Schließtage geplant. Bürgeranfragen können auch dann zu den Servicezeiten Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und Freitag 9 bis 15 Uhr) telefonisch oder jederzeit per E-Mail gestellt werden.

Terminvergabe im H 35 auf zwei Wegen

Sollte ein persönliches Vorsprechen nötig sein, müsse dafür in den meisten Ämtern ein Termin vereinbart werden. Das gilt auch für den Stadtservice H 35. Die Terminvergabe hier erfolgt unter Telefon 0365 / 838-1900 oder via Online-Portal: www.gera.de/H35.

Wartebereich für Zulassungsstelle im Freien

Die Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle in der Wiesestraße 125 sei leicht eingeschränkt geöffnet. Das Entgegennehmen und in der Regel tagfertige Ausgabe der Antragsunterlagen erfolgt an drei Infektionsschutzschaltern. Warten müssen Bürger im Freien vor dem Haus und auf dem Parkplatz. Weil laut Behörde längere Wartezeiten entstehen können, werde „wetterangepasste Kleidung“ empfohlen. Mittels Vollmacht können auch andere Personen oder Zulassungsdienste beauftragt werden. Formulare sind am besten im Voraus über die Homepage der Stadt auszudrucken und auszufüllen.

Vier Ämter im Baudezernat geschlossen

Für den Publikumsverkehr geschlossen sind das Amt für Hochbau und Liegenschaften, das Tiefbauamt, die Friedhofsverwaltung und das Amt für Bauvorhaben und Stadtplanung mit Bauarchiv. Nur in dringenden Fällen sind mit der Friedhofsverwaltung und dem Bauarchiv Terminvereinbarungen möglich. Anträge an das Bauamt können per Post oder über den Hausbriefkasten zugestellt werden.

Weiter geschlossen bleiben müssen laut aktueller Verordnung auch alle städtischen Museen und Veranstaltungshäuser sowie das Hofwiesenbad. Die Musikschule Heinrich Schütz ist nur für Lehrpersonal und Schüler geöffnet. In der Geraer Volkshochschule findet Teilbetrieb statt.

Die Nutzung des Geraer Stadtarchivs ist nach Terminvereinbarung möglich. Die Stadt- und Regionalbibliothek, die Stadtteilbibliothek Lusan sowie der Tierpark haben geöffnet.

www.gera.de/Erreichbarkeit