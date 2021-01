Gera: Rechtsaufsicht schaltet sich beim Löschwasser ein

Beim Wohnhausbrand im Dezember 2020 in Dürrenebersdorf musste nach Hydranten gesucht werden.

Das Landesverwaltungsamt in Weimar beschäftigt sich jetzt mit der Zuständigkeit für das Löschwasser in Gera. Doch bevor die Rechtsaufsichtsbehörde den Schiedsrichter gibt, hat sie Stellungnahmen von der Stadt Gera und dem Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal (ZVME) erbeten. „Wir nehmen dazu Ihren Beitrag zum Anlass“, schreibt Sprecher Adalbert Alexy auf die Anfrage unserer Redaktion.

Während die Stadt Gera in ihren Antworten an die Linksfraktion vom Montag erklärt, dass der Verband die Löschwasserversorgung sichert, widerspricht dem der Zweckverband „Eine Übertragung der Pflichtaufgabe Brandschutz auf den ZVME erfolgte nicht. Ebenso wenig ist der ZVME diesbezüglich anderweitig in der Pflicht gegenüber der Stadt Gera“, erklärt Verbandsgeschäftsleiter Gerd Hauschild auf Nachfrage.

Dass die Feuerwehr der Stadt Gera die Wasserversorgungsanlagen des Verbandes nutzt, sei laut Hauschild damit begründet, dass Feuerwehren „grundsätzlich berechtigt sind, jegliches geeignete Mittel zur Brandbekämpfung einzusetzen“.

Bei den Hydranten des Zweckverbandes handele es sich um ausschließlich technische Hydranten, zur Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung. Sie könnten aber mit genutzt werden, weil die Löschwasserkapazitäten außerhalb des Leitungsnetzes nicht immer ausreichten. In Gera habe es dazu Abstimmungen für die Stadtteile Lusan und Untermhaus gegeben. Im Ergebnis liege der Feuerwehr ein Hydrantenkataster vor, das die Hydranten kennzeichnet, die im Brandfall verwendet werden können, erklärt der Geschäftsleiter.

Grundsätzlich hätten alle 36 Verbandsgemeinden Zugriff auf den digitalen Leitungsbestand des Zweckverbandes, Hydranten eingeschlossen. Zum Brandschutz sei dieser Bestand jedoch nicht zu verwenden, erklärt Hauschild.

Einen Überblick, wo in Gera Hydranten installiert sind, gibt das Geoportal der Stadt. Wer unter dem Stichwort Themen auf Feuerwehr klickt, findet die Lage der Hydranten sowie der Löschteiche und Zisternen. Demnach gibt es in Dürrenebersdorf fünf Hydranten.