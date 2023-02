Gera: Regionalausscheid beim Vorlesewettbewerb

Gera. Austragungsort am Sonnabend in der Regionalbibliothek

Am kommenden Samstag, dem 25. Februar, startet um 10 Uhr in der Stadt- und Regionalbibliothek Gera der Regionalausscheid beim 64. Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels 2022/23. Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen.

Sieger qualifiziert sich für Landesentscheid

Vorausgegangen waren Schulentscheide an Regelschulen, Gymnasien, der Integrierten Gesamtschule und Schulen in freier Trägerschaft. Die zwölf Schulsiegerinnen und Schulsieger werden ihr Können unter Beweis stellen und einen selbst gewählten und einen vorgegebenen unbekannten Text vorlesen.

Eine Jury kürt die besten Vorleserinnen und Vorleser. Der Sieger nimmt dann am Landesentscheid teil.

Der Vorlesewettbewerb wird seit 1959 jedes Jahr von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Zusammenarbeit mit Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und kulturellen Einrichtungen veranstaltet.

Der von Erich Kästner mitbegründete Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und gehört zu den von der Kultusministerkonferenz empfohlenen Schülerwettbewerben. Bundesweit beteiligen sich rund 600.000 Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen am größten und traditionsreichsten Schülerwettbewerb Deutschlands.