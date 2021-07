Gera: Reparatur an Colliser Brücke startet Montag

Diese Holzbrücke am Radwanderweg "Thüringer Städtekette" über den Gessenbach in Collis wird erneuert.

Gera. Bauwerk aus Eichenbalken und Stahlträgern im Zuge des Radweges Thüringer Städtekette wird erneuert.

Am Montag, 2. August, beginnt in Collis die Instandsetzung des Brückenbauwerkes über den Gessenbach in der Gessentalstraße. Darüber informiert die Stadtverwaltung Gera. Hierfür ist eine Sperrung der Brücke von etwa drei Wochen für den gesamten Verkehr notwendig. Zusätzlich ist der gesamte Baustellenbereich in der Gessentalstraße für sämtlichen Kraftfahrzeugverkehr gesperrt.

Eine Umleitung wird eingerichtet. Diese erfolgt für den Kraftfahrzeugverkehr über die Straße der Völkerfreundschaft / Braustraße / Stadtring Süd-Ost. Die Umleitung für den Radwanderweg Thüringer-Städtekette erfolgt über die Gessentalstraße. Bei der Instandsetzung wird der Brückenüberbau aus Eichenbalken und Stahlträgern durch einen Stahlbetonüberbau ersetzt. Die Kosten belaufen sich auf etwa 80.000 Euro.

Eine Förderanfrage sei derzeit in Prüfung. Der Entscheid stehe noch aus. Das Geraer Tiefbau- und Verkehrsamt bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die zeitweisen Einschränkungen.