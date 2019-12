Gera: Sorge bleibt vorerst für Radfahrer offen

Dass die Geraer gern Rad fahren, das hatte die jüngste Umfrage zum Sportverhalten in der Stadt noch einmal untermauert. Welche Ableitungen daraus für die Infrastruktur folgen müssen, das dürfte sowohl bei der Erarbeitung des neuen Sportentwicklungsplans eine Rolle spielen, für den die Studie erstellt wurde, als auch im neu aufgelegten Radverkehrsplan für die Stadt. Den hatte der Stadtrat mehrheitlich auf den Weg gebracht.

Bis 30. September 2020, so will es der Beschluss, ist die Verwaltung angehalten, dem Stadtrat einen neuen Radverkehrsplan vorzulegen. Im von Linken, SPD und Grünen vorgelegten Antrag dazu wird weniger auf die sportliche oder gesundheitliche Seite des Radfahrens abgehoben, als auf die Notwendigkeit des Radverkehrs als Bestandteil einer Verkehrswende. Der bestehende Plan, so Andreas Schubert (Linke) sei veraltet, er stamme von 2006. Defizite an der Radwegeinfrastruktur, verändertes Mobilitätsverhalten, aber auch die Diskussion um den Einwohnerantrag für einen Rad- und Fußweg zwischen Pforten und Zwötzen würden die Notwendigkeit eines neuen Konzeptes zeigen, heißt es in der Begründung des Antrages. Noch dazu, weil einige Maßnahmen im bestehenden Konzept nicht umgesetzt wurden.

Deshalb soll der neue Plan neben konkreten Maßnahmen eine Prioritätensetzung beinhalten. Und es soll mindestens zwei öffentlichen Diskussionsrunden dazu geben.

Keine Zustimmung fand die CDU-Fraktion, die an den Beschluss zum Radverkehrsplan ein sofortiges Verbot der Nutzung von Sorge, Schloßstraße und Bachgasse im Geraer Zentrum durch Fahrräder, E-Scooter und E-Roller koppeln wollten. Andreas Kinder (CDU) berief sich auf ein Treffen mit Interessenvertretern von Menschen mit Handicap, die auf ihre besondere Gefährdung aufmerksam gemacht hätten. An die Menschen mit Beeinträchtigungen bei allen Vorhaben zu denken, appellierte Seniorenbeauftragte Hannelore Hauschild (SPD). Sie, wie auch Andreas Kinder und Jens Kästner (AfD) erinnerten daran, dass man über eine Fußgängerzone spreche. Der CDU-Antrag wurde dennoch mehrheitlich abgelehnt. Zum einen, sagte Nils Fröhlich (Grüne), sei man gegen eine Vorwegnahme einzelner Maßnahmen, auch wenn es hier Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern gebe, zum anderen, ergänzte Tilo Wetzel (SPD), dass Verbote nur Sinn machen würden, wenn sie kontrolliert und sanktioniert würden.

„Ein Verbot sollte nicht ohne das Aufzeigen einer Alternative veranlasst werden, über diese Zeiten im Umgang mit dem Radverkehr müssten wir eigentlich hinaus sein“, sagte am Mittwoch Stefan Prüger auf Nachfrage. Er war Radverkehrsbeauftragter der Stadtverwaltung, als die Sorge versuchsweise für den Radverkehr geöffnet wurde und es in der Folge blieb. Er ist aktuell, zusammen mit Friedrich Franke, für den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) Gera/Ostthüringen in der Arbeitsgruppe Radverkehr vertreten, die sich vorige Woche traf. In einer Unterarbeitsgruppe, die in den nächsten Tagen wieder zusammentritt, arbeite er nun auch am neuen Radverkehrsplan mit, sagt Prüger. Hier werde dann auch über konkrete Vorhaben und die Priorisierung gesprochen, sagt er: „Ich freue mich, dass der Stadtrat dem Radverkehr mit seinem Beschluss nun mehr Bedeutung zugesteht.“