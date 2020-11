Gera. In Gera beschmierten Unbekannte während zwei Tagen die Fassade eines Hauses mit Graffiti.

Unbekannte Täter beschmierten in der Zeit von Mittwoch bis Donnerstag ein Geschäftshaus in der Schlossstraße in Gera mit Graffiti.

Nach Angaben der Polizei stehen drei große Buchstaben in schwarzer Farbe an der Fassade des Hauses. Die Geraer Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise dazu nehmen die Beamten unter der 03658-290 entgegen.

