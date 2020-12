Gera startet mit Haushalt ins neue Jahr

Gera. Der Geraer Haushalt für 2021 tritt am 1. Januar in Kraft und hat ein Volumen von reichlich 296 Millionen Euro. Nach der überraschenden Beschlussfassung am 5. November musste der Stadtrat am 3. Dezember noch zwei Wirtschaftsplänen zustimmen. Weil der Haushalt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile beinhaltet, gestattete das Thüringer Landesverwaltungsamt mit Schreiben vom 7. Dezember eine frühzeitige Bekanntmachung. Die erfolgte mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt vom 18. Dezember.

Noch bis zum 15. Januar 2021 liegt der Haushaltplan 2021 im StadtService H 35, Heinrichstraße 35, öffentlich aus und kann dort zu den Öffnungszeiten eingesehen werden. Außerdem ist er im Internet einsehbar.

www.gera.de