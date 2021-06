Gera: Straße Am Fuhrpark ab Sachsenplatz gesperrt

Gera. Anwohnerbeschwerden führen zu veränderter Verkehrsführung wegen Arbeiten am Geraer Elsterdamm.

Ab Donnerstag, den 1. Juli 2021, ist die Straße Am Fuhrpark bereits ab Sachsenplatz / Talstraße in Richtung Elsterdamm für den Fahrverkehr gesperrt. Darüber informierte die Stadtverwaltung Gera am Mittwochnachmittag.

Eine Befahrung der Eisenbahnstraße und der Schmelzhüttenstraße sei damit ausschließlich über den Elsterdamm möglich. Bisher war die Straße Am Fuhrpark ab der Eisenbahnunterführung vom Sachsenplatz aus gesperrt. Nach wiederholten Verkehrsbeobachtungen habe man feststellen müssen, dass Fahrzeugführer aus Richtung Christian-Schmidt-Straße kommend trotz der Hinweisschilder weiter in Richtung Elsterdamm gefahren und aufgrund der vorliegenden Sperrung dann in die Eisenbahnstraße ausgewichen sind. Dies habe zu einem erhöhten Durchgangsverkehr geführt, was Anwohnerbeschwerden nach sich zog.

Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten. Seit dem 14. Juni wird an der Instandsetzung des Geländers und der Böschungssicherung am Elsterdamm / B2 gearbeitet. Die Baumaßnahme soll bis zum 27. August 2021 abgeschlossen sein, teilt die Stadt mit.