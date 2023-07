Gera sucht Manager für die City

Blick vom Dach des ehemaligen Handelshofes auf Gera. Blick in die Schloßstraße zu Salvatorkirche und Rathaus.

Gera. Zentrum von Gera soll für die Zukunft fit gemacht werden

Um die Zukunft von Geras Innenstadt nachhaltig gestalten zu können, sucht die Stadt derzeit nach einem Citymanagement, das diesen Prozess in Kooperation mit dem bereits gefundenen Stadtentwicklungsmanager weiter vorantreibt. Die Ausschreibung erfolgt im Zuge des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. Mit einem Gesamtkonzept für die Innenstadt sollen vorhandene Innenstadtprojekte sinnvoll miteinander verknüpft, der öffentliche Raum aufgewertet sowie Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit bei allen Entwicklungen im Stadtzentrum gewährleistet werden.

Künftig Ansprechpartnerfür Innenstadthändler

Dabei ist das Citymanagement in erster Linie Ansprechpartner für Unternehmen, Gastronomen und Akteure in der Innenstadt und das Bindeglied in die Verwaltung. Es führt Maßnahmen durch, die der Sicherung und Steigerung der Nachfrage von „Innenstadt-Gütern“ wie Einzelhandel, Kultur, Gastronomie oder auch Dienstleistungen sowie der Verbesserung der Aufenthaltsqualität dienen.

„Die Corona-Pandemie hat uns deutlich vor Augen geführt, wie anfällig vor allem der Einzelhandel in den Innenstädten mitunter ist. Die Folgen dieser Zeit sind mit dem Ladensterben und Leerständen nicht zu übersehen. Dabei sollte das Zentrum das Herz einer jeden Stadt sein. Nur wenn dieses Herz kräftig und zuverlässig schlägt, kann sich eine Stadt kreativ weiterentwickeln und Krisen gut bewältigen. Daher wird es unsere Aufgabe sein, das Herz Geras mit einem tragfähigen Zukunftskonzept nachhaltig zu stärken“, erklärte Baudezernent Michael Sonntag (parteilos). Es gelte Probleme und Potenziale zu identifizieren, um aktiv handeln zu können. Das Citymanagement soll dabei gemeinsam mit dem Stadtentwicklungsmanagement eine tragende Rolle spielen.

Zum Projektgebiet gehören die zentralen Einkaufsstraßen und Fußgängerzonen in der Schlossstraße, Johannisstraße, Heinrichstraße, Sorge, Steinweg und der Großen Kirchstraße. Weiterhin sind der Museumsplatz, der Platz am Kultur- und Kongresszentrum, Markt und Zschochernplatz Teile des Projektgebietes.