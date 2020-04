Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gera testet Drohnen für den Katastrophenschutz-Stab

Drohnen für den Katastrophenschutz: Wie die Stadt mitteilte, wurde in den vergangenen Tagen erprobt, ob die Fähigkeit von Drohnen zur Lagebildgewinnung an den Katastrophenschutzstab der Stadt Gera angebunden werden kann. Dieser ist derzeit als Krisenstab eingesetzt, um das zuständige Gesundheitsamt bei der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie zu unterstützen.

„Aus der aktuellen Situation und dem gut eingeübten Krisenstab sollen aber auch Erkenntnisse für die Zukunft abgeleitet werden“, heißt es in der Mitteilung der Stadt: „Mit der Anbindung von Drohnen an den Katastrophenschutzstab drängt der Bürgermeister Kurt Dannenberg (CDU) auf eine Verbesserung der eigenen Fähigkeiten.“ Dazu seien am Osterwochenende mehrere Drohnen in verschiedenen Stadtteilen gleichzeitig vom Geraer Amt für Brand- und Katastrophenschutz operativ eingesetzt worden, um den Krisenstab mit einem ganzheitlichen Lagebild zu unterstützen. „Zuvor hatte der Datenschutzbeauftragte der Stadt dem Einsatz unter Auflagen zugestimmt“, heißt es.

Dannenberg habe sich mit den Erkenntnissen aus der Übung zufrieden gezeigt: „Der Einsatz von Drohnen ermöglicht uns einen schnellen und guten Überblick über das gesamte Stadtgebiet.“ So könnten etwa Waldbrände einfacher lokalisiert oder auch Hochwasserlagen zukünftig besser eingeschätzt werden.