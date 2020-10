Gera-Töppeln: Pokale vom Bürgermeister

Man kann den Hut gar nicht weit genug ziehen, wenn man weiß, dass der am Freitag 80 Jahre alt gewordene Bodo Kalwach noch jeden Tag mindestens fünf Stunden mit Ehefrau Helga im Laden der Graveur- und Schilderwerkstatt Kalwach in der Geraer Wiesestraße steht und werkelt. Sie fertigen Gravuren, beschriften Pokale und Textilien, stellen Typenschilder und Frontplatten her, fertigen Aufkleber und Medaillen, gestalten Ehrenpreise, schreiben Rechnungen und vieles andere mehr.

Natürlich macht das ein 80-Jähriger nicht allein, denn die Firma, die Bodo Kalwach seit 1981 am Standort führt, gehört mittlerweile Sohn Ralf, den er in der operativen Arbeit stetig unterstützt. Mit dem „Tag der Arbeit“ am 1. Mai 1981 gründete der gebürtige Geraer das Unternehmen zunächst nur als Werkstatt, gravierte Schlüsselmarken und Typenschilder als Privat-Handwerker. Zuvor war der seit 1985 in Töppeln beheimatete Jubilar Lehrmeister in der PGH Elektro und trat dann das Erbe seines Vaters an, der Goldschmiede- und Graveurarbeiten ausgeführt hatte. 1993 wurde im Vorderhaus der Werkstatt in der Wiesestraße das Ladengeschäft eröffnet, seine Ehefrau Helga half fortan im Laden. Bis heute. Die beiden feiern im kommenden Jahr diamantene Hochzeit und haben zwei gemeinsame Söhne.

Gemeinde und Fußball waren Hobbys

„Mein Hobby war die Gemeinde“, sagt der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Töppeln heute. Bis 1996 stand er dieser vor, beschäftigte sich in seiner Freizeit auch mit Heizungsbau und seinem Garten. Bis 1990 hatte er auch Bienen dort gezüchtet. Er ging in die Debschwitzer Schule, weil er schon als Kind in diesem Stadtteil wohnte, und spielte Fußball bei Motor Süd unter Herbert Thomas. Lange galt sein Interesse diesem Sport, mittlerweile verfolgt er aber das Geschehen nicht mehr so intensiv.

In die Panndorfhalle zum Geraer Bambini-Hallencup im Januar kommt der Jubilar aber regelmäßig. Auch, weil Sohn Andreas mit dem Förderverein „Fußball am Fuchsberg“ jahrelang Ausrichter war. Sohn Ralf stiftet jedes Jahr Sachpreise für das internationale Hallenturnier der U8-Junioren und fertigt die Pokale. Gefeiert wurde am Freitag in kleinem Kreis, zu dem natürlich auch die vier Enkel und zwei Urenkel gehören.