Gera: Tropisches Melodram im Filmclub Comma

Der Filmclub Comma zeigt diesen Donnerstag und Freitag jeweils um 20 Uhr das 2019 erschienene und mehrfach ausgezeichnete Filmdrama „Die Sehnsucht der Schwestern Gusmão“. Gespielt von Carol Duarte und Julia Stockler kämpfen die beiden Heldinnen gegen Widrigkeiten patriarchaler Strukturen für ein selbstbestimmtes Leben.

Rio de Janeiro, 1950. Die unzertrennlichen Schwestern Eurídice und Guida sind voller Träume: Eurídice will Konzertpianistin werden, Guida träumt von Liebe und Freiheit. Doch die Enge ihres konservativen Elternhauses und die traditionellen Vorstellungen ihres Vaters Manoel lassen keinen Platz für solche Sehnsüchte. Gute Ehefrauen und Mütter sollen sie sein, einen anderen Weg kann sich Manoel nicht vorstellen für seine Töchter.

Doch Guida will sich nicht fügen und geht mit dem Seemann Yorgos heimlich nach Griechenland. Als sie Monate später schwanger und allein zurückkehrt, setzt ihr Vater sie vor die Tür und lässt sie in dem Glauben, ihre Schwester sei nach Wien zum Klavierstudium gegangen. So leben die Schwestern über Jahre in Rio, ohne voneinander zu wissen.

Jede kämpft für sich voller Leidenschaft darum, ein eigenes, selbstbestimmtes Leben zu haben. Was ihnen Kraft gibt, ist die unauslöschliche Hoffnung, sich eines Tages wiederzufinden.