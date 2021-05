Gera: Über Kannentests und einem Kakapo schreiben

Gera. Der Geraer Biologe und Autor Tom Colditz veröffentlicht in seinem Blog Texte zu aktuellen Themen mit wissenschaftlichem Anspruch.

Tom Colditz ist auf dem Sprung. Er sitzt zwar noch am Schreibtisch, aber um ihn herum stapeln sich Kisten. Er zieht mit seiner Familie vom Stadtzentrum ins Haus seiner Eltern nach Zwötzen. Im Garten dort kann seine Tochter tollen. „Kinder brauchen Bewegung im Freien und soziale Kontakte“, weiß der 32-Jährige. Als der Kindergarten geschlossen war, suchte er draußen für sie Orte zum Toben.

Denn: „Drinnen lauert die Gefahr“. So überschrieb der Biologe und freie Autor einen Beitrag in seinem Blog. In diesem beschäftigt sich Tom Colditz mit einem offenen Brief der Gesellschaft für Aerosolforschung Mitte April dieses Jahres an die Bundes- und Landesregierungen und der dadurch ausgelösten Debatte. „Je länger sich ein kranker Mensch in einem geschlossenen Raum aufhält, desto stärker wird die Luft darin mit infektiösen Partikeln gesättigt.“ Der Autor bezieht sich in dem Artikel auf wichtige Erkenntnisse. „Ich habe das dargestellte Wissen der Forscher kompakt und nachvollziehbar zusammengefasst.“

Tom Colditz veröffentlicht Gedanken zu aktuellen Themen mit wissenschaftlichem Anspruch. Seine Ausführungen belegt er stets mit genauen Quellen.

Auch „Merkels Kakapo“ ist im Blog zu lesen. Tom Colditz mahnt, dass sich die Regierung schnell auf Veränderungen einstellen muss. Sie könne sich nicht gleich der Biologie auf den Evolutionsprozess verlassen. Kakapo ist ein flugunfähiger Papagei. Er war nicht anpassungsfähig.

Viel Zeit für das Lesen von Studien

„Mir als Wissenschaftler blutet das Herz, wenn es exakte Erkenntnisse gibt, die im Leben keine Anwendung finden.“ Gegenwärtig schreibt der Geraer mit Unterstützung seiner Frau, eine pharmazeutisch-technische Assistentin, über die Lollipop-Antigen-Tests für Kinder. „Aus dem Elternbeirat der Kita habe ich erfahren, dass viele Mütter und Väter nicht wissen, wie er funktioniert. Sie machen sich auch Sorgen über die Inhaltsstoffe. Ich will aufklären.“ Mitte Mai soll dieser Artikel im Colditz Blog erscheinen. „Ich möchte die Menschen besser informiert wissen, als es momentan etablierte Kanäle tun.“

Eine Voraussetzung für seine Blog-Einträge sind zahlreiche Studien. Sie zu lesen, nehme viel Zeit in Anspruch. Aber er macht es gern.

Über Umwege erreichte Tom Colditz seine Profession. Er machte Abi an der Integrierten Gesamtschule in Gera. Nach der Bundeswehr durchstreifte er etwas ziellos das Internet auf der Suche nach einer passenden Lehre. Der junge Mann wusste nur, etwas mit Medizin und Handwerkliches sollte es sein. Ein damals unbekannter Beruf wurde es. Mit Auszeichnung beendete er 2013 die Ausbildung als Orthopädietechnik-Mechaniker. Ein paar Jahre arbeitete er in der Branche, bis ihn die Wissenschaft einholte und er in Leipzig Biologie studierte. Um Geld zu verdienen, fand er in der Messestadt einen Verlag, der junge Autoren für Verbraucher-Testmagazine suchte. Seine erste Arbeit war ein Prüfbericht über acht Thermoskannen.

Freier Kopf durch Sport und Science-Fiction-Filme

Als Tom Colditz 2018 seinen Abschluss Bachelor of Science in der Tasche hatte, arbeitete er in dem Unternehmen als Redaktionsleiter. „Ich habe Testverfahren für jede Produktionskategorie von Haushalt- und Gartengeräten entwickelt, verbunden mit wissenschaftlichem Anspruch.“

All das nahm viel Zeit in Anspruch. Doch Tom Colditz wollte in Gera bei seiner Familie bleiben. „Ich entschied mich für die freie Marktwirtschaft. Da kann ich mir die Zeit einteilen.“ Der Familienvater schreibt weiter für den Verlag und inzwischen Texte für Geschäftskunden aus Gera und den alten Bundesländern, um ihre Fachinhalte populärwissenschaftlich darzustellen.“

Den Kopf frei bekommt der 32-Jährige beim Sport und beim Anschauen von Fantasy- und Science-Fiction-Filmen „Die holen mich für zwei Stunden aus meiner Welt raus.“

Mehr im Internet unter www.colditztexte.com