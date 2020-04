Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gera: Überfall in Wohnung und Randale im Treppenhaus

Polizeieinsatz in der Jenaer Straße in Gera

Drei Unbekannte versuchten Samstag gegen 3.20 Uhr gewaltsam in die Wohnung eines 36-Jährigen in der Jenaer Straße zu gelangen. Als dieser die Tür öffnete, wurde er von den Unbekannten angegriffen und verletzt. Die Täter flüchteten und konnten von der gerufenen Polizei nicht ergriffen werden. Der 46-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Doppelt die Polizei auf den Schirm gerufen

Gleich zwei Ermittlungsverfahren hat sich ein 33-Jähriger in Geras Zeulsdorfer Straße am Sonntag eingefangen. Der Mann verhielt sich in den Morgenstunden so laut, dass die Anwohner die Polizei wegen Ruhestörung zu ihm schickten. Die Polizei stellte fest, dass der Mann 2,6 Promille intus hatte und unter Drogeneinfluss stand. Sie ermahnten ihn zur Ruhe. Wenig später rückten sie wieder an, da derselbe Mann im Treppenhaus randalierte und gegen die Wohnungstür eines Nachbarn trat. Folglich nahm die Polizei den Mann in Gewahrsam.

Graffiti in Straßenbahn

Laut Polizei waren es acht bis zehn Täter, die sich Sonntag zu einer in der Nürnberger Straße abgestellten Straßenbahn begaben und diese auf der rechten Seite mit Graffiti besprühten. Die Täter kamen unbescholten davon. Die Polizei Gera sucht nach Hinweisen zu den Tätern, Telefon: 0365/8290.

Mit Blumenkübeln geworfen

Wohl übermütig waren unbekannte Täter, die in der Zeit zwischen Samstag und Montag einen Blumenkübel in die Fensterscheiben von zwei Geschäften in der Geraer Keplerstraße schmissen. Hinweise dazu nimmt die Geraer Polizei entgegen unter der Telefonnummer: 0365/8290.

