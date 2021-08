Gera-Untermhaus: Piratenschiff ist wieder seetauglich

Das Areal am Gries ist einer von 70 kommunalen Spielplätzen in der Stadt Gera und einer der wenigen Themenspielplätze. Beim Fototermin: Ortsteilbürgermeister Reinhard Schmalwasser (von links), Landschaftsbau-Meister Alexander Fröhlich, Zimmermann Jacob Bachmann und Uwe Schleicher, Abteilungsleiter Grünpflege im Amt für Stadtgrün.

Gera. Wie die Stadt Gera erklärt, warum die Reparatur auf dem Spielplatz Am Gries mehr als neun Monate dauerte?

Das Heck des Piratenschiffes auf dem Untermhäuser Spielplatz Am Gries ist wieder seetauglich, wie die Stadt Gera am Mittwoch informierte. Seit Oktober 2020 war der größere Teil des 15 Jahre alten Spielgerätes gesperrt. Zur Hauptuntersuchung sei ihm keine Tauglichkeit mehr bescheinigt worden.

Das Holz der Unterkonstruktion sei verfault gewesen. Wegen der Corona-Pandemie und er langen Lieferfristen für Bauholz habe sich die Reparatur verzögert, erklärt Uwe Schleicher, Abteilungsleiter Grünpflege im Amt für Stadtgrün.

Ortsteilbürgermeister Reinhard Schmalwasser freue sich, dass die Kinder des Ortsteils nun endlich wieder einen komplett nutzbaren Spielplatz hätten. Doch für all die anderen Spielplätzen in Untermhaus ließ er nicht locker. „Am Donnerstag treffe ich mich mit dem Baudezernenten, um einen Fahrplan für die Areale am Weinberghof, in der Conradstraße sowie im Hofwiesenpark zu besprechen. In unserem Ortsteil leben viele Familien mit Kindern“, wird Schmalwasser zitiert.