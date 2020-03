Gera Unternehmen: Arbeitszeit verlagern, Überstunden abbummeln

Seit Dienstag sind Schulen und Kindergärten geschlossen, um die flächenmäßige Verbreitung des Coronavirus zu vermeiden. Die Kinder müssen betreut werden. Dass stellt Eltern und Arbeitgeber vor Probleme. Wie haben sich Geraer Unternehmen darauf eingestellt?

Sofort gehandelt hat die GM Getränketechnik & Maschinenbau GmbH, die Flaschenreinigungsmaschinen herstellt. Es können Überstunden abgebummelt und Urlaub genommen werden. Geschäftsführer Frank Gniechwitz freute sich über das Engagement der zwölf betroffenen Mitarbeiter, die in Abstimmung mit ihren Partnern, die Kinder betreuen und weiter arbeiten. „Um ihnen entgegenzukommen, haben wir unter anderem, wo möglich, Homeoffice eingerichtet. Bei der Gestaltung des Schichtplanes werden die Bedürfnisse der Mitarbeiter entsprechend berücksichtigt. Eine Verlagerung der Arbeitszeit ist auch möglich.“

Der Firmenchef erwartet vom Land klare Aussagen zum Umgang mit den Arbeits- und Lohnausfall. Bis jetzt kann die Produktion reibungslos aufrechterhalten werden. Das Unternehmen zählt 65 Mitarbeiter.

Momentan ist die Lage bei der Sanitäts- und Gesundheitshaus Carqueville GmbH nicht akut. „Noch haben wir das Betreuungsproblem nicht. Unsere Mitarbeiterinnen haben individuell eine Lösung gefunden. Beispielsweise passen Ehemänner, die sich bereits in Kurzarbeit befinden, auf die Kinder auf. Nächste Woche sieht es vielleicht schon anders aus. Dann wollen wir von Tag zu Tag reagieren. Wir sind darauf vorbereitet und werden eine Lösung finden“, sagte Unternehmer Peter Carqueville gegenüber unserer Redaktion.

Die Sanitäts- und Gesundheitshaus Carqueville GmbH beschäftigt 151 Mitarbeiter. Der Frauenanteil liegt bei fast 67 Prozent.

„Meines Wissens gab es in Gera keine Anfragen bezüglich Kinderbetreuung. Bei uns als Produktionsbetrieb ist der Anteil an Männern aber auch deutlich höher, insofern wird die Betreuung der Kinder zumeist anderweitig geregelt“, erklärte Daniela Koehler, Pressesprecherin des Unternehmens Kaeser Kompressoren. Zum Schutz aller habe man natürlich sämtliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Zudem ist jeder, der per Laptop arbeiten kann, angehalten, im Homeoffice zu arbeiten.

Die Firma beschäftigt rund 400 Mitarbeiter am Standort Gera.

„Mit Betriebrat, Geschäftsleitung und Personalleitung haben wir beraten, welche Maßnahmen wir anbieten können“, teilte Frank Barth, Personalleiter der Electronicon Kondensatoren GmbH, mit. Um die Kinderbetreuung zu organisieren, bekommen die circa 130 Betroffenen zwei Tage bezahlte Freistellung. „Die Grenzen der Arbeitszeit- und Gleitzeitkonten wurden um 40 Stunden erweitert“, so Frank Barth. „Damit können die betroffenen Beschäftigten zusätzlich fünf Tage frei nehmen, die zu einem späteren Zeitpunkt herausgearbeitet werden können. Auch Arbeitsbeginn und Arbeitende wurden flexibler gestaltet. Wo möglich, gibt es Homeoffice, das hatten wir noch nie. Wer möchte, kann in Absprache Schichten tauschen, Urlaub nehmen oder unbezahlte Freistellung.“

Das Unternehmen zählt 500 Mitarbeiter.

Bei der Askion GmbH betrifft die Kinderbetreuung nur sieben Mitarbeiter. Das Unternehmen hat insgesamt 80. „Die Betroffenen können Überstunden abbummeln. Zudem erlauben wir, negatives Zeitguthaben aufzubauen. Wir wollen ein Höchstmaß an Flexibilität anbieten“, sagte Geschäftsführer Lutz Doms.

In der Sicherheitstechnik Liebing & Beese GmbH sind vier Mitarbeiter betroffen, die sich um die Unterbringung ihrer Kinder kümmern müssen, auch Männer, die im Außendienst als Techniker unterwegs sind. „Ihnen haben wir Sonderurlaub gewährt“, sagt der Geschäftsführer Jens Theilig. Er fügt an: „Seit vielen Jahren arbeiten Beschäftigte mit Notebooks auch im Homeoffice.“ In dem Unternehmen arbeiten 16 Mitarbeiter.

Dagro Eissmann teilte mit, dass das Unternehmen nicht an Umfragen zu den aktuellen Themen teilnimmt.