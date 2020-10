Das Schild an der Eingangstür ist genauso neu wie das Projekt, das gestern in der Leuchtenburgstraße 10 in Bieblach-Ost startete: „Verbraucher stärken im Quartier“. Vier Jahre lang soll dieses Büro eine Anlaufstelle für Verbraucher sein.

Die Einwohner in ganz Bieblach können das Büro für sämtliche Verbraucherthemen aufsuchen. „Die Themen sind sehr vielfältig. Verbraucher ist man, sobald man etwas konsumiert, etwas reklamieren möchte oder einen Vertrag abgeschlossen hat. Wir sind auch Ansprechpartner, wenn beispielsweise der Inkassodienst droht. Für jeden, der befürchtet, bei einer Sache abgezockt oder über den Tisch gezogen zu werden, steht unsere Tür offen. Wir bringen die Verbraucherzentrale nach Bieblach-Ost und nicht die Menschen zur Verbraucherzentrale, ist der Ansatz dieses Projektes“, erklärt Christine ten Venne. Gemeinsam mit Miriam Gese betreut sie das Büro im Quartier.

Stark vernetzt mit vielen Partnern

Beide Geraerinnen sind allerdings keine Verbraucherberaterinnen, sondern Sozialpädagogen. „Als solche verfügen wir über ein großes Netzwerk innerhalb Geras, über viele Informationen zu sozialen Problemen und wissen, wohin sich Ratsuchende mit ihren jeweiligen Problem am besten wenden können“, betont ten Venne. Ziel des bundesweiten Projektes ist es, gezielt jenen Menschen zu helfen, die in ihrem Konsumalltag besonderen Schutz benötigen. Dort, wo Verbraucher aufgrund ihrer Lebensumstände und ihres geringen Einkommens besonders verletzlich sind und sich mitunter überfordert fühlen, soll das Projekt auf die Menschen zugehen und gezielt unterstützen.

Von Verkaufsfalle bis Haustürgeschäft

Ob Verkaufsfallen für die Handynutzung oder im Internet, ob Umtausch von Produkten oder Garantie bei Dienstleistungsverträgen wie beispielsweise Reisen – für all diese Themen haben die Quartiermitarbeiter ein offenes Ohr. Sie suchen auch nach Lösungen, wenn nachteilige Verträge, vielleicht an der Haustür abgeschlossen wurden, wenn es Geld- und Kreditprobleme gibt oder wenn Energieversorger gewechselt werden sollen. Neben Informationen bieten die Quartiermitarbeiter auch jede Menge Service an.

Begleitung oder Vertragsformulierung

„Bei Bedarf können wir Betroffene begleiten, mit ihnen gemeinsam anrufen oder auch zusammen eine Vertragskündigung formulieren“, berichtet Miriam Gese. „Wir sind an der Seite der Menschen in Bieblach, um mit ihnen ihre Rechte umzusetzen.“ Zugleich wollen sie in Schulen, Kindertagesstätten oder Familienzentren vor Ort für Zielgruppen aktiv werden. Die ersten Informationen inklusive Flyer konnten die beiden Frauen bereits vor der offiziellen Eröffnung des Büros verteilen – an Bieblacher, die die Räume des ehemaligen Friseursalons irrtümlich noch für einen Haarschnitt aufgesucht hatten und daraufhin mit den Sozialarbeitern ins Gespräch kamen.

Der Kontakt zu den Mitarbeiterinnen in der Leuchtenburgstraße ist kostenlos, ihre Informationen sind es ebenfalls. „Kostenpflichtig wird es dann, wenn beispielsweise ein Fall so verzwickt ist, dass wir einen Rechtsberater benötigen. Dann holen wir die Berater der Verbraucherzentrale mit ins Boot“, betont Christine ten Venne.

Ratsuchende aus Bieblach erreichen das Quartiersbüro: Montag bis Freitag 9 bis 15 Uhr und nach Absprache, Leuchtenburgstraße 10, Gera-Bieblach, Telefon: 0365/55 17 64 16, mobil: 0176 34 54 05 45, E-Mail: gera-bieblach@vzth.de