Anlässlich "100 Jahre Wiedergründung des Bistums Dresden-Meissen" hat das Weimarer Künstlerpaar Karo Kollwitz und Daniel Guischand eine Kunstinstallation in der St. Elisabeth Kirche geschaffen.

Gera: Verhülltes Heiliges in der Fastenzeit

Schäferei und Hege, Wolle und Wärme, Schutz und Geborgenheit, Einzäunung und Ausgrenzung, Fastenzeit und Verzicht, Tradition und Geschichte und der künstlerische Bruch des Gewohnten – Es sind wahrlich viele Assoziationen und Interpretationen, zu denen die künstlerische Arbeit von Karo Kollwitz und Daniel Guischard in der katholischen Kirche Sankt Elisabeth in Gera einlädt. Am Aschermittwoch mit dem gut besuchten ökumenischen Gottesdienst eröffnet, ist die Kunstaktion ein Geraer Beitrag zum Jubiläum 100 Jahre Wiedergründung des Bistums Dresden-Meißen.