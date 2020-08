Gera: Verkäufer nicht zum Tragen eines Schutzes verpflichtet

Floristin Carmen Burkhardt und ihre Kolleginnen tragen im Blumengeschäft in den Arcaden bei Kundenverkehr immer Maske oder Visier.

Gera. Verkäufer in Gera sind in Geschäften nicht verpflichtet, einen Nasen-Mund-Schutz tragen, allerdings die Kunden.

Ein Leser spricht von merkwürdigen Vorkommnissen im Bauhaus Gera. „Man versucht, in der Filiale die Theorie der Herden-Immunität zu beweisen, indem man den Mitarbeitern erlaubt, sich ohne jeglichen Schutz durch eine Maske oder ähnliche Vorsichtsmaßnahmen im Markt zu bewegen. 98 Prozent aller Kundenbetreuer und Mitarbeiter laufen ohne jeglichen Schutz durch die Gegend“, schreibt dieser. Sie würden so Regale einräumen und auch beraten. Der Leser schlussfolgert, „dort ist die Welt noch in Ordnung und einen Virus gibt es (scheinbar) nicht.“