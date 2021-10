Gera: Viel Applaus für die Schüler der Begabtenförderung

Gera. 20 Jungen und Mädchen erhielten eine Urkunde

Im Rahmen eines Festkonzertes wurden in der Musikschule „Heinrich Schütz“ die Urkunden der Begabtenförderung für das Schuljahr 2021/2022 übergeben. Neun Schülerinnen und Schüler aus dem Instrumental- und Vokalbereich der Musikschule erhielten die entsprechende Auszeichnung und umrahmten das Programm musikalisch.

Drei Tage später haben auch elf Schülerinnen des Bereiches Tanz/Ballett die Ehrung der Begabtenförderung entgegen genommen und erste Ergebnisse ihrer tänzerischen Trainingseinheiten in diesem Schuljahr präsentiert. Ehrengast bei dieser Veranstaltung war die 1. Vorsitzende des Vereins „Kinder Bewegen“, Ina Bernsdorf-Koch. Ziel der Begabtenförderung sei es, besonders talentierte und einsatzfreudige Schülerinnen und Schüler durch zusätzliche gebührenfreie Unterrichtszeit zu fördern. Seit 2015 führt der Förderverein der Musikschule die Begabtenförderung in den Bereichen Musik und Tanz durch und wird in diesem Jahr von der „von Wiese-Stiftung“ Gera sowie dem Verein der Orchesterfreunde unterstützt.

Eine Begabtenförderung für das Schuljahr 2021/2022 erhielten:

Johannes Deutsch/Klarinette

Tupaika Irma Mayer/Blockflöte

Filip Kraus/Klavier

Stella-Ivonne Heiland/Klavier

Henrick Weiß/Cello

Jan Kraus/Cello

Emily Waldenmaier/Cello

Sophia Nestler/Violine

Alexa Mittmann/Mandoline

Amadea Beyer/ Tanz

Yara Diezel/Tanz

Hermine Groh/Tanz

Luise Groh/Tanz

Evelyn Hammerschmidt/Tanz

Eva Koch/Tanz

Lena Koch/Tanz

Fenja Lujan Kraft/Tanz

Jessy Rettinger/Tanz

Angelina Silagin/Tanz

Charlotte Suarez/Tanz