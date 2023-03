Gera: Vom Walnuss-Jalapenos-Feta-Brot bis zum Zebrabrot

Gera. Bevor sie demnächst ihre Lehre abschließen, zeigen angehende Ostthüringer Bäckerinnen und Bäcker beim Berufswettbewerb ihre Kreativität.

Die Sieger im Leistungsvergleich der Ostthüringer Bäcker-Azubis des dritten Lehrjahres stehen fest: Es sind dies Marcus Bielert von der Stadtmühlenbäckerei Bielert in Bad Blankenburg auf Platz eins, Antonia Simon von der Bäckerei Räthe in Saalfeld auf Platz zwei sowie Tobias Doege, auch aus der Stadtmühlenbäckerei Bielert in Bad Blankenburg, der sich über den dritten Platz freuen konnte. Über die Ergebnisse berichtet die Handwerkskammer Ostthüringen in einer Mitteilung.

Vier Frauen und vier Männer aus ganz Ostthüringen, die derzeit im 3. Ausbildungsjahr im Bäckerhandwerk lernen, waren angetreten, um die Aufgabenstellungen zu meistern. So waren beispielsweise zwei je 750 Gramm schwere Spezialbrote nach eigener Rezeptur herzustellen. Die kreativen Ideen waren laut Handwerkskammer überraschend. Egal ob Karottenbrot, Milchreisbrot, Zebrabrot mit zweifarbigem Teig oder ein Walnuss-Jalapenos-Feta-Brot mit Kurkuma sind nur einige Beispiele. Die Azubis lieferten große Vielfalt ab.

Die zweite Aufgabe war die Herstellung eines zwei Kilogramm schweren Roggenmischbrotes, das als Schaubrot ausgestaltet werden sollte. Hier konnten die Azubis selbst ein Thema wählen, wie sie ihr Brot in Szene setzen wollen. „Am Ende haben wir wirklich gute Leistungen mit sehr viel Kreativität gesehen“, so Martin Jahn, Bäckermeister und Lehrer an der Berufsschule in Gera: „Dennoch gibt es auch noch Steigerungspotenzial.“ Daher hätten die Lehrlinge auch den ein oder anderen Hinweis erhalten, der ihnen vielleicht auch bei den Ende Juni stattfindenden Gesellenprüfungen hilft. Dafür war der Leistungsvergleich auch eine willkommene Vorbereitung. Mit den gezeigten Leistungen könnten sich die Bäckereibetriebe aber schon jetzt auf gut vorbereitete künftige Gesellinnen und Gesellen freuen, heißt es in der Mitteilung der die Handwerkskammer.