Meinung: Gera vor der Palastrevolte?

Im nächsten Jahr wird in Gera der Oberbürgermeister gewählt.

Angelika Munteanu über ein Elefantenrennen zur OB-Wahl 2024.

Zwei Namen sind jetzt offiziell gesetzt für Oberbürgermeister-Wahl 2024 in Gera: der des Amtsinhabers und Titelverteidigers Julian Vonarb (parteilos) und der seines Vize, Bürgermeister Kurt Dannenberg, der von der Geraer CDU ins Rennen geschickt wird. Gleich, welche Partei oder Wählervereinigung in der Stadt noch ihren Kandidaten nominieren wird: Der Startschuss für ein Elefantenrennen im Rathaus ist jetzt gefallen. Was es dem Geraer bringen wird, bleibt abzuwarten. Die Konkurrenz der beiden Gegenkandidaten ist seit Monaten gewaltig. Erklärt der eine etwas, etwa zu überhöhten Personalkosten, ist der andere gerade nicht da. Hat der andere eine Erklärung dazu, ist der eine wiederum nicht da. Die Abwesenheit des Rathauschefs zu Jahresbeginn hatte der Stadt zumindest einen schnellen Haushalt, einen Einstellungsstopp im Rathaus und einen Deckel für die Personalkosten beschert. Das war schnell geklärt im Einvernehmen zwischen Bürgermeister und Stadträten – ohne OB. Kann man nur hoffen, dass dieser Wahlkampf im Rathaus nicht zu Lasten der Stadt und ihrer Bewohner geht.