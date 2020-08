Gera war Station: Mit dem Rad auf kranke Kinder aufmerksam machen

Mit seiner Fahrradtour durch alle deutschen Bundesländer möchte Jörg Richter auf Kinder mit seltenen Krankheiten aufmerksam machen. Er unterstützt damit die Care-for-Rare-Stiftung.

Für jeden Kilometer, den er unterwegs ist, möchte der Hobbyradler zehn Euro einsammeln. Das Ziel von 35.000 Euro soll mit Spenden erreicht werden. Mit dem Geld soll ein modernes Lasergerät für ein Münchner Kinderspital mitfinanziert werden. Dorthin werden bundesweit Mädchen und Jungen geschickt, denen eine Luftröhrenoperation bevorsteht. Außerdem profitieren laut Stiftung Kinder mit schweren Brandverletzungen von der neuen Technik.

Auch Station in Gera gemacht

Seit 1. Juli ist Jörg Richter auf seiner Benefiztour durch alle deutschen Landeshauptstädte mit dem Rad unterwegs. Er hat auf dem Weg nach Erfurt eine Nacht in Gera verbracht. Als ehemaliger Feuerwehrmann nutzt er sein Netzwerk, um Schlafplätze zu finden. Aufgrund von Corona hat sich der Geraer Stadtfeuerwehrverband entschieden, ihn nicht in der Wache, sondern im „Hotel am Galgenberg“ am Montag unterzubringen und seine Übernachtung bezahlt. Seinen nächsten Halt in Jena steuerte der gebürtige Würzburger laut Pressemitteilung am Dienstag an.

Bereits seit 2015 setzt er sich zusammen mit der Care-for-Rare-Stiftung für Kinder mit seltenen Krankheiten ein und hat mit dem Fahrrad schon die USA durchquert und Deutschland umrundet. Auf seiner diesjährigen Tour will er einige der Kinder, ihre Eltern, Ärzte und Pflegekräfte besuchen. Insgesamt acht Wochen ist er unterwegs und wird voraussichtlich am 30. August die 3500 Kilometer abzuschließen.

Weitere Infos zum Stand der Tour und zu Spendenmöglichkeiten finden sich online: http://wptest.care-for-rare.org/augenauf2020/