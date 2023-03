Gera. Das SRH Waldklinikum und die SRH Hochschule für Gesundheit informieren am Dienstag, 28. März, in Gera rund um das Thema Darmkrebs. Wie oft die Diagnose an der Klinik in Gera gestellt wird und warum Vorsorge bei dieser Krebsart das A und O ist, erklärt Professor Uwe Will im Gespräch mit dieser Zeitung.