Im Jugendclub Jumpers organisierte der Interkulturelle Verein den Auftakt für die Antirassistischen Wochen in Gera.

Flüchtlinge in Gera erzählen von ihren dramatischen Erlebnissen

Gera. Zum Auftakt der Antirassistischen Wochen in Gera erzählen Flüchtlinge, was es bedeutet, ein Flüchtling zu sein.

Beklemmende Stille, als Aisha Alkatheb aus Damaskus vom schrecklichsten Tag ihres Lebens erzählt: „Es war der 5. Februar 2012. Ich betrat mit meiner siebenjährigen Tochter den Balkon, um zu sehen, wie nah die Luftangriffe auf unsere Hauptstadt waren. Plötzlich erschlaffte der kleine Körper in meinen Armen. Meine Tochter starb vor meinen Augen. Man hatte sie erschossen.“

Nataliia Sadovska ist geflohen aus der Stadt Melitopol in der Ukraine. Foto: Elke Lier

Inzwischen lebt Aisha mit ihrem Mann, dem 20-jährigen Sohn und ihrer zweiten Tochter in Gera. Zwei Jahre dauerte ihr Familiennachzug über die Türkei bis nach Gera. Hier hatte sie ein Erlebnis, das sie nie vergessen wird: „Ich ging zum Sprachunterricht. Ich merkte, wie ein Mann auf dem Fahrrad ständig neben mir herfuhr. Plötzlich spuckte er mir ins Gesicht. Warum? Sein Feindbild war mein Kopftuch.“

Aisha arbeitet nun als Arabischlehrerin, Mann und Sohn haben ebenfalls eine feste Arbeit.

„Flucht kann jeden treffen“ – unter dieses Motto hat der Interkulturelle Verein im Jugendclub Jumpers die Auftaktveranstaltung zu den Antirassistischen Wochen gestellt. Olga Lange vom Verein beschreibt das Anliegen: „Wir wollen zeigen, was es bedeutet, Flüchtling zu sein. Wir wollen Geflüchtete hören, damit man sie hier besser versteht, eine andere Sicht auf sie gewinnt und sich nicht rassistisch zu ihnen verhält.“

Gezeichnet von der Flucht aus ihrer ukrainischen Heimatstadt Melitopol, stellte sich Nataliia Sadovska vor. Mit ihren Kindern Iryna und Nazar lebt die Schneiderin, die Kostüme fürs Theater, Tanz- und Sportgruppen genäht hat, nun in Gera. „Als am 24. Februar in unserer Stadt die ersten Bomben explodierten, dachte meine Mutter, es würde donnern. Welch ein grausames Schicksal unserem Land bevorstehen würde, konnte niemand ahnen.“

Viele ergriffen sofort die Flucht, aber da ihr Sohn hohes Fieber hatte, musste Nataliia noch bleiben. Sie erlebte die Besatzung und kämpfte sich später über 200 Kilometer zehn Stunden lang durch 20 russische Posten bis zum ersten ukrainischen Posten durch.

Schließlich berichtete der 15-jährige Abdul Rahman Anwarzada, der mit seinen Eltern aus Afghanistan geflohen war: „Ich bin in meiner Klasse der zweitbeste Schüler im Halbjahr, mein großer Bruder wird Abitur machen, aber trotz unserer guten Sprachkenntnisse lässt man uns oft noch spüren, dass wir nicht dazu gehören. Das tut weh.“