Stündlich fließt Wasser für etwa zehn Minuten durch das neue Erholungsareal im Weißiger Dorfzentrum. Die historische Pumpe fördert das Wasser zu Tage. Von dort nimmt es einen unterirdischen Weg bis zum Dorfteich.

An zwei Stellen wird es wieder sichtbar. Es durchfließt ein Fußkneippbecken und sprudelt über einen Lavastein bevor es durch einen neu errichteten Treppeneinlauf langsam in den Dorfteich gelangt. Eine Rundbank im Verlauf der Wassertrasse lädt zum Verweilen ein. Damit ist das WÖKEA-Projekt, was für „Weißiger Ökologisches Kommunikations- und Entspannungsareal“ steht, abgeschlossen und so für die Weißiger ein langgehegter Wunsch in Erfüllung gegangen.

Dank an den Buga-Förderverein

Ortsteilbürgermeisterin Martina Schmidt dankte dem Buga-Förderverein, der es möglich gemacht habe, den Ortskern für die Bewohner, Wanderer und Spaziergänger attraktiver zu gestalten. Gerade aus dem benachbarten Stadtteil Gera-Lusan sind hier viele Bewohner zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, weiß die Ortsteilbürgermeisterin.

Mehr als 20.000 Euro investiert

Eine Treppe mit Wasserlauf zum Dorfteich wurde neu geschaffen. Foto: Wolfgang Hesse

Die Mittel für diese Maßnahme stammen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raumes und vom Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Freistaates Thüringens. Sie werden im Rahmen der LEADER-Förderung vergeben. Die Gesamtsumme des Projektes beläuft sich auf 20079,50 Euro, bestätigt Tobias Friedrich, erster Vorsitzender des Buga-Förderverein. Der Verein unterstützt das Projekt mit dem geforderten Eigenanteil von 25 Prozent.

Da in diesem Jahr der Adventsmarkt des Buga-Fördervereins im Hofgut aus Hygieneschutzgründen leider ausfallen muss, kommt die dafür gedachte Geldspende der Sparkasse Gera-Greiz von 2500 Euro der Finanzierung des Projektes in Weißig zugute.

Mit dem Wassererlebnispfad konnte in Weißig bereits das vierte LEADER-Projekt umgesetzt werden. Beiträge zur Dorferneuerung, eine Dachsanierung und die Wiederbelebung des historischen Brunnens wurden in den vergangenen Jahren gefördert. Doch die Vorhaben wären ohne die ehrenamtliche Initiative der Dorfbewohner nicht möglich gewesen. So hatte Herbert Zölsmann aus dem Ortsteilstat die Berechnung des Wasserlaufes und die Bauüberwachung übernommen.

Bauwerke gehen in Winterruhe

Teil des neuen begrünten Wassererlebnispfades im Ortszentrum Weißig. Foto: Wolfgang Hesse

Doch vorerst gehen die neuen Bauwerke in die Winterruhe. Mit Beginn des Frühjahrs wird der Wasserlauf in Weißig sicher zu einem Anziehungspunkt werden. Thomas Oertel vom LEADER Management im Rahmen der Wirtschaftsfördergesellschaft Ostthüringen lobt die engagierte Umsetzung mit der Liebe zum Detail. Im Förderungszeitraum 2020 bis 2022 seien insgesamt 23 Projekte vom Vorstand des Vereins LEADER Aktionsgruppe Greizer Land (RAG) genehmigt worden.

Über die Internetseite Leader-rag-greiz.de besteht aktuell die Möglichkeit sich für die nächste Förderperiode 2021 bis 2023 zu bewerben. Als Abgabeschluss wird hier der 15. Februar genannt.