Gera: Wenn Bücherfreunde fotografieren

Für die Ausstellung „pure Lust am Lesen“ suchte die Geraer Bibliothek Fotos, die Bücher und das Lesen zeigen – wie diese Aufnahme von Frank Rüdiger.

Gera. Die Ausstellung „pure Lust am Lesen“ ist in der Geraer Bibliothek zu sehen.

Seit diesem Dienstag bis zum 30. Oktober ist in der Geraer Bibliothek am Puschkinplatz die Ausstellung „pure Lust am Lesen“ zu sehen. Anlässlich des 100. Bibliotheksgeburtstages wurde Anfang März ein Fotoaufruf unter Bücherfreunden und Bibliotheksliebhabern gestartet. Gesucht wurden Aufnahmen, die Begeisterung für Bücher und das Lesen zeigen, entsprechend dem Jubiläumsmotto „100 Jahre jung“.

Profi- und Amateurfotografinnen und Fotografen jeden Alters konnten eigene Schwarz-Weiß- oder Farbfotos einreichen.

Eine Auswahl von 40 Fotografien und Schnappschüssen wird derzeit ausgestellt. Sie präsentieren sich traditionell bis experimentell, ernsthaft oder mit Augenzwinkern und zeigen private Bibliotheken, das erste Bilderbuch oder die „Lesegroßmutter“.

Die Vernissage der Ausstellung findet am Montag, 21. September, um 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.