Gera: Wettbewerb für Eis- und Schneeskulpturen startet

Die Ostschule – Europaschule in Gera, die gegenwärtig wegen Sanierung und Umbau in der Eiselstraße untergebracht ist, und die Italienische Eisdiele De Bernardo in der Schloßstraße starten ein gemeinsames Projekt gegen Kältefrust und Corona.

Die Bildungseinrichtung und das Unternehmen wollen die Mädchen und Jungen weg von der Konsole und raus an die frische Luft locken. Unter dem Motto „Eis macht glücklich oder Eis geht zu jeder Jahreszeit“ möchten die Schulleiterin Doreen Amberg und Eisdielenbesitzer Luciano Petschauer die Kinder und Jugendlichen ermutigen, Schnee-Eisskulpturen zu bauen, zu gestalten und sich einfach kreativ auszuprobieren. „Gerade uns als Pädagogen ist es ein Anliegen, Schüler immer wieder zu begeistern und neue Horizonte entdecken zu lassen, manchmal sogar über sich hinauszuwachsen. Was bietet sich da besser an, als es mit Kunst zu versuchen, denn Kunst liegt immer im Auge des Betrachters“, so Doreen Amberg. „Der Zugang zu Kultur fehlt uns allen. Dabei ist Kunst und Kultur überall und jeder kann sich künstlerisch betätigen.“

Die Eisdielenfamilie De Bernardo hat mit einer eigens kreierten Eistütenskulptur gezeigt, wie es gehen kann. Vincenzo Petschauer, selbst 14-jähriger Schüler, war vom Ergebnis begeistert. „Natürlich muss es keine Eiswaffel sein“, sagt Luciano Petschauer. „Es gibt Schneemänner, Eisengel, Eisigel und vieles mehr. Toll wäre es, wenn man an verschieden Orten in ganz Gera verschiedene Eisskulpturen entdecken könnte, an denen sich alle erfreuen.“

Gemeinsam sei den Initiatoren wichtig, die Schüler zu motivieren. Eile ist aber geboten, weil es in dieser Woche wieder wärmer wird.

Für die ersten drei Plätze gibt es Eisgutscheine, die sobald die Eisdiele De Bernardo, Ecke Sorge/ Schloßstraße wieder geöffnet hat, einlösen kann.

Fotos einschicken an: info@ostschule-gera.de Einsendeschluss ist der 21. Februar