Gera: Wettkampf im Milbitzer Reitstadion

Gera. Der RV Gera/Thüringen veranstaltet nach neun Jahren Pause mit den Stadtjugendspielen wieder einen Wettkampf

Neun Jahre hat es gedauert. Im Juli 2012 war das dreiwöchige Gera Summer Meeting der letzte große Wettkampf im Milbitzer Reitstadion. Es folgten erst der Rückzug der Veranstaltungsagentur, dann das für den RV Gera/Thüringen verheerende Elster-Hochwasser im Juni 2013 und seitdem viele langwierige Umbauarbeiten. Nun ist man wieder zurück.

„Im Frühjahr 2020 hatten wir uns den ersten Wettkampf vorgenommen, den wir aber wegen Corona dreimal verschieben mussten“, wusste die Vereinsvorsitzende Sabine Beikirch zu berichten. Am letzten Sonnabend ging sie nun endlich über die Bühne, die Premiere der Geraer Stadtjugendspiele im Reiten.

Auch Stadtsportbund-Geschäftsführer Christian Magiera und Sportjugend-Koordinatorin Petra Franke ließen es sich nicht nehmen, dabei zu sein. „Das ist schon die fünfte Sportart, die Stadtjugendspiele austrägt, nach Speedskating, Radsport, Badminton und Wasserspringen“, verriet Petra Franke. 63 junge Reiter aus 20 Vereinen sattelten insgesamt 94 Mal ihre Pferde. Die kamen aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Sieben Prüfungen waren ausgeschrieben, alles war dabei vom Führzügel-Wettbewerb übers Longenreiten bis zur Dressur und zum Springen.

„Die Kinder und Jugendlichen waren natürlich alle sehr aufgeregt“, erklärte Sabine Beikirch.

Ihr Turnierdebüt gab die 15-jährigen Ryana Fleischer auf „My Tattoo“. Die ganze Familie war vor Ort. Vater Jörg schaute ebenso zu wie die großen Brüder Rick und Robin. Rund lief es bei der Premiere für den Schützling von Trainerin Olga Bachmann noch nicht. Zwei Abwürfe, Zeitüberschreitung wegen einer Verweigerung. Es war ein Trainingsritt zum Erfahrungen-Sammeln nach der Corona-Pause. Da war das Ergebnis allenfalls zweitrangig.

Eine zweite Starterin vom RV Gera/Thüringen machte es besser. Die 17-jährige Josefine Schlebe blieb mit Cinzano im Stilspring-Wettbewerb fehlerfrei und musste sich lediglich 0,2 Punkte wegen einer minimalen Zeitüberschreitung abziehen lassen.

„Das war eine gute Runde mit gleichmäßigem Tempo. Du warst sehr geschmeidig über den Sprüngen“, lobte die Wertungsrichterin nach dem Ritt bei der verbalen Einschätzung, die jeder Reiter sofort im Anschluss erhielt. Die angehende Hotelfachfrau, die in Jena-Göschwitz lernt, hatte Freudentränen in den Augen.

Auch Pferde-Besitzerin Lianne Wilhelm war zufrieden. „Das Springen liegt dem 13-jährigen Cinzano. Er bringt jeden Reiter sicher ans Ziel“, lobte sie das Reiter-Pferd-Paar, das am Ende einen Podestrang belegte.„Es ist nicht so, dass wir als Verein in den letzten Monaten nichts gemacht hätten. Wir haben uns in der Präventionsvorsorge engagiert, einige Lehrgänge abgehalten. Aber jetzt wollen wir auch als Turnierveranstalter wieder in Erscheinung treten. Die Bedingungen sind gut. In welcher Form wir uns engagieren, das steht noch nicht genau fest“, blickte Sabine Beikirch schon einmal in die Zukunft.

