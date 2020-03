Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gera: Wie man richtig kommuniziert

Der Marketing-Club Ostthüringen e.V. lädt heute am 3. März zu seiner ersten Veranstaltung in diesem Jahr ein. Sie findet im Penta Hotel Gera, in der Gutenbergstraße 2a statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Als Gast wird Susan Beihof-Rother begrüßt. Sie ist Erfolgstrainerin und Mentalcoach aus Weida und spricht zum Thema „Missverstanden!? Kommunikation gewinnbringend einsetzen.“ In dem Vortrag geht es um Antworten auf die Fragen: Was nützt es gut zu sein, wenn es keiner weiß? Wie gestalte ich Kommunikation wertschätzend und nachhaltig. Wie komme ich mit schwierigen Menschen, so auch Mitarbeitern oder Kollegen in guten Kontakt? Habe ich Ziele? Und wie kann ich sie erreichen?

Seit über 10 Jahren ist Susan Beihof-Rother erfolgreiche Unternehmerin, Mutter von drei Töchtern und Ehefrau. Sie begleite ihre Klienten mit Feingefühl und dem Glauben, dass jeder einzigartig ist, so die Trainerin. „Ich durfte bisher eine Vielzahl von Frauen unterstützen, die sich mutig auf den Weg gemacht haben, um ihr ich kennenzulernen, Frauen, die bereit waren für Veränderung“, sagt sie über ihre Arbeit.

Die Veranstaltung ist kostenpflichtig.

Der Marketing-Club Ostthüringen wurde am 27. Mai 1993 als damals 13. Club in den neuen Bundesländern gegründet.