Gera will Agentur für Stadtmarketing beauftragen

Neben dringenden Investitionen in die Infrastruktur Geras möchte die Stadtverwaltung ebenso den Beitritt zum Tourismusverband Vogtland e.V., das Projekt „Smart City“ und die Beauftragung einer Agentur für das Stadtmarketingkonzept in Umsetzung bringen. Darüber informierte der Kommunikationsbereich des Oberbürgermeisters in einer Pressemitteilung.

Den Beitritt zum Tourismusverband habe der Stadtrat bereits beschlossen, die entsprechenden Verträge seien in Vorbereitung. Genauso wichtig sei es nun, dass auch die Bemühungen um Stadtmarketing und Smart City fruchten, heißt es. Gerade in diesen Bereichen dränge die Wirtschaft Geras auf eine zügige Umsetzung. Die Außendarstellung der Stadt für Tourismus, Wirtschaft und Bildung sollen in den nächsten Wochen und Monaten ebenso wie Smart City mit externer Begleitung professionell aufbereitet werden. „Ich bin überzeugt, dass wir schnellstmöglich die notwendigen Aufträge auslösen können. Schließlich ist es das gemeinsame Ziel von Stadtrat und Verwaltung, dass Gera den frühen Haushalt nutzt, um auch Ergebnisse vorlegen zu können“, hofft Oberbürgermeister Julian Vonarb auf baldige Fortschritte.

Handlungsfähigkeit durch schon 2019 beschlossenen Haushalt

Erstmals seit Jahren ist Gera so früh wie nie im Jahr handlungsfähig. Dank des bereits 2019 vom Stadtrat beschlossenen Haushalts ist die Stadtverwaltung seit Jahresbeginn 2020 in der Lage, sogar investive Maßnahmen zu beginnen. Das zeigt sich an vielen laufenden Baumaßnahmen.