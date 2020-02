Gera will Einweg-Geschirr bei Stadtfesten eindämmen

Um große Abfallberge bei Geraer Stadtfesten künftig zu vermeiden, wird im Veranstaltungsbereich der Verwaltung derzeit über die Umsetzung eines Stadtratsbeschlusses gegrübelt. Im Oktober waren unter der Überschrift „Einführung eines Mehrweg-Pfandsystems für städtische Veranstaltungen“ mehrere Punkte beschlossen worden, die die Verwendung von Einweggeschirr und -besteck eindämmen sollen.

Zum einen soll die Stadt bereits ab diesem Jahr für eigene Veranstaltungen nur noch Anbieter zulassen, die für Lebensmittel und Getränke, die zum sofortigen Verzehr bestimmt sind, grundsätzlich Mehrweggeschirr verwenden. Der Marktmeister könne aber Ausnahmen zulassen bei kompostierbarem Einweggeschirr. Der weitere Schritt wäre die Erarbeitung eines Pfandbecher- und -tassensystems mit Gera-Bezug. Linke, SPD und Grüne hatten die Initiative im Stadtrat ergriffen und sich dann einem Änderungsantrag der CDU angeschlossen, der die oben genannten Punkte umfasst.

Überregionale Anbieter seien zum Teil schon darauf vorbereitet

Tatsächlich könnten erste Auswirkungen trotz relativ ambitionierter Zeitlinien noch in diesem Jahr spürbar werden, sagt Ines Wartenberg, Leiterin der Abteilung Veranstaltungen und Märkte. So sei der erste Passus zu Mehrweg-Geschirr und Ausnahmeregelung bereits in die Verträge für die Volksfeste auf dem Hofwiesenparkplatz übernommen worden. „Wir haben das mit dem Volksfestbeirat besprochen“, sagt Wartenberg: „Gerade Anbieter, die in ganz Deutschland unterwegs sind, sind auf so etwas zum Teil schon vorbereitet, weil es ja in anderen Städten solche Regelungen schon gibt.“

Abteilungsleiterin für Veranstaltungen und Märkte in Gera, Ines Wartenberg Foto: Peter Michaelis

Auch in die Ausschreibungen für andere städtische Feste 2020, wie zum Beispiel das Höhlerfest, soll diese Erwartung übernommen werden. Zunächst als Bitte, sagt Wartenberg, um den Rücklauf und etwaige Bedingungen und Reaktionen abzuwarten. Eine entsprechende Änderung der Marktsatzung aber, die der Stadtrat mit seinem Beschluss für Dezember einforderte, die sei noch nicht zu realisieren gewesen.

Schließlich sei das Thema im Ganzen sehr komplex, gerade am Mehrweggeschirr würden Fragen nach Logistik, Lagerung, besonderen hygienischen Anforderungen und letztlich auch Kosten hängen. Und hier kommt dann auch der Beschlusspunkt zur „Gera-Tasse“ ins Spiel: Setzt man perspektivisch auf Gläser und Porzellantassen – hier sieht Wartenberg auch eine sicherheitspolitische Dimension – oder beispielsweise auf Hartplastik-Becher wie im Fußballstadion? Daraus ergeben sich spezielle Anforderungen an Spültechnik für eigenes und auch fremdes Mehrweggeschirr, die man als Stadt vorhalten sollte und die Geld kostet. Wie viele und welche solcher Spülmaschinen braucht es? Wie gelangt das Geschirr von den Verkaufsständen dorthin und wieder zurück? Wie können gerade kleine Anbieter die Anforderungen erfüllen? Und welchen Einfluss haben diese Weichenstellungen auf Marktgebühren und letztlich auf die Preise für die Festgäste? Das alles werde derzeit recherchiert und müsse mit allen Beteiligten besprochen werden.

Lösungen anderer Städte nicht eins zu eins übertragbar

Sicher gebe es Städte, die in der Thematik schon Erfahrungen gesammelt haben und man sei auch mit solchen in Kontakt. „Diese Lösungen kann man aber nicht eins zu eins übertragen und es gibt auch keine einheitlichen Standards oder Richtlinien dafür.“ Auch in Gera gebe es ja nicht nur Einweg-Lösungen, sagt sie und erinnert an die Pfandtassen zum Märchenmarkt oder auch Anbieter, die bereits Pfand-Gläser oder -Becher ausreichen.

Ihr Ziel sei es, sagt Ines Wartenberg, „dieses wichtige und sicher auch überfällige Thema“ mit einem grundsätzlichen und ressortübergreifenden Konzept zur Abfallvermeidung zu beantworten, das zu Gera passt, langfristig Bestand hat und auf Akzeptanz bei Anbietern und Gästen stößt. Denn am Ziel, die Umwelt sauber zu halten und Müll zu vermeiden, dürften alle interessiert sein, ist sie sicher.