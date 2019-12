Die Schulleiterin der Hans-Christian-Andersen Grundschule Gera, Cornelia Müller, und der Leiter des Fachdienstes Bildung, Frank Rühling, am Informationsstand der Stadt Gera in der Uni Erfurt.

Gera wirbt an Uni Erfurt um Lehramtsstudierende

November und Dezember hat die Stadt Gera im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Lernwerkstatt: Rund ums Ref“ (Referendariat) an der Universität Erfurt um Lehramtsstudierende geworben.

Ziel war es, die künftigen Lehrer zu motivieren, ihren Vorbereitungsdienst am Staatlichen Studienseminar für Lehrerausbildung am Puschkinplatz in Gera zu absolvieren und das Ostthüringer Oberzentrum als Arbeits- und Lebensmittelpunkt zu wählen. Mit einem Informationsstand hat der Fachdienst Bildung auf die Vorzüge von Gera aufmerksam gemacht und dabei auf die Kultur-, Sport- und Freizeitmöglichkeiten sowie vielfältige Wohnraumangebote und günstige Lebenshaltungskosten hingewiesen. In Diskussionsrunden mit Lehramtsstudierenden wurden Fragen zum Vorbereitungsdienst beantwortet.

Dabei haben ehemalige Lehramtsanwärter die hervorragende Ausbildung am Studienseminar in Gera hervorgehoben. Der Vorbereitungsdienst gilt als die herausforderndste Ausbildungsphase des Lehramtsstudiums. Umso wichtiger ist es, sich frühzeitig auf diese Phase vorzubereiten. Die Präsentation an der Universität Erfurt ist Teil der Geraer Aktivitäten zur Gewinnung von Lehrerinnen und Lehrern.