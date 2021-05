Gera wird Mitglied im Verband Botanischer Gärten

Gera. Der Botanische Garten Gera soll von der Mitgliedschaft profitieren, die der Stadtrat einstimmig beschlossen hat.

Die Stadt Gera tritt dem Verband Botanischer Gärten bei. Das hat der Geraer Stadtrat einstimmig beschlossen. Für den jährlichen Mitgliedsbeitrag von 100 Euro wird der Botanische Garten in Gera Teil eines Netzwerks von über 90 Mitgliedern, in dem unter anderem Saatgut und Pflanzen ausgetauscht und im Bereich der Erhaltungskulturen kooperiert wird. Auch profitiere der Botanische Garten Gera vom Austausch in der Bildungsarbeit, kostenlosen Fortbildungen und besserer Öffentlichkeitsarbeit, argumentierte Geras OB Julian Vonarb (parteilos) für den Beitritt.