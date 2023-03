Gera: Wochenende zum Töpfern, Tanzen, Tätowieren

Gera. Die Top-Tipps für Veranstaltungen in Gera und Umgebung

Töpfern, Tanzen, Tätowieren – das sind die Veranstaltungshöhepunkte am bevorstehende Wochenende in Gera und Umgebung.

Zum Tag der offenen Töpferei laden am Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr die Töpferinnen Kerstin Prozell im Gessentalweg 17 in Ronneburg und Steffi Grafe mit ihrer Buschwerk-Werkstatt in der Weidaer Straße 20 in Gera-Röppisch ein.

Die Simon & Garfunkel Revival Band ist mit ihrem Programm „Feelin‘ Groovy“ am Samstag, ab 19.30 Uhr, in der Geraer Johanniskirche zu erleben. Sie präsentiert die schönsten Songs des Kult-Duos wie „Scarborough Fair“ oder „Bright Eyes“, „Mrs. Robinson“ oder „The Sound of Silence“.

Im Seven Club am Geraer Hauptbahnhof heiß es schon Freitag ab 22 Uhr Drum & Bass mit Bassbreaks in Gera. Mit dabei sind diesmal Fru:tee, Perox und Rapid Snare. Am Samstag ab 22 Uhr zieht dort die Dark Site Night auf unter anderem mit den DJs Vampy, Da Isch und Schubi. Sie legen Dark Wave, Gothic, Dark Electro und Artverwandtes. Als Dresscode ist natürlich Schwarz empfohlen. Eintritt P 18.

Im Tresh am Bahnhofsplatz in Gera wird es am Samstag ab 22 Uhr hart, laut und dreckig mit „Tekk is back“. TIB ist wieder auf Tour – und dabei darf die fetteste Location in der Region Gera nicht fehlen.

Die 11. Internationale Tattoo Convention findet am Samstag von 12 bis 24 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Gera statt. Tattoo Contest, Airbrush Tattoos für Kids, Piercings, Schmuck, Klamotten, Accessoires, Live Bands und Show stehen auf dem Programm.

Das Metropolitan Jazz Orchester ist am Samstag 19.30 Uhr im Geraer Theater zu erleben.