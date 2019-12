In den Ersti-Tüten für neue Geraer Studenten habe der Hinweis auf die städtische Prämie bisher gefehlt, sagte CDU-Stadtrat Andreas Kinder.

Gera: Wohnsitzprämie soll attraktiver werden

Seit 2016 bekommen Studenten, Auszubildende und Berufsschüler für drei Jahre jeweils 100 Euro pro Jahr, wenn sie erstmals ihren Hauptwohnsitz in Gera anmelden. Ein „Anreizprogramm“, um sich als Wohnstandort auch für Studierende von außerhalb zu etablieren und gleichzeitig die Einwohnerzahl zu steigern. Bislang hätten 61 Personen diese Prämie beantragt, Tendenz steigend.

Dass die Zahl der Anträge dennoch niedrig ist, hat verschiedene Ursachen: fehlende Werbung ist eine, ein komplexes, der Haushaltssituation damals geschuldetes Verfahren eine weitere. Letzteres hatte zur Folge, dass erst drei Jahre nach dem Umzug nach Gera das Geld auch ausgezahlt wird. Hintergrund war die Überlegung in der Haushaltssicherung, das nach dieser Zeit der positive Effekt des Zuzugs auf die Schlüsselzuweisungen zu erwarten ist, durch den die Wohnsitzprämie gedeckt wird.

Finanzielle Unterstützung beim Wohnortwechsel werde aber nicht erst in drei Jahren gebraucht, sondern zeitnah, erklärt Bürgermeister Kurt Dannenberg (CDU) im Stadtrat. Da diese Regelung aber für die Einführungsphase der Prämie formuliert wurde, hat der Stadtrat unter den aktuellen Haushalts-Vorzeichen mehrheitlich das Ende dieser Phase, aber die Fortführung des Anreizprogramms beschlossen. Heißt: Künftig wird das Geld zügiger ausgezahlt.

Nicht nur das soll die Prämie attraktiver machen. Untermauert von einem Zusatzantrag der CDU-Fraktion soll bis 1. Juli 2020 auch die Werbung verbessert werden, mit zur Zielgruppe passenden Flyern, Stickern oder ähnlichem. Diese sollen nicht nur in den „Ersti-Tüten“ der neuen Studenten der Geraer Hochschulen für die Prämie werben, sondern auch an umliegenden Unis und Fachhochschulen.

Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) wollte diesen Beschluss mit dem zur vorläufigen Verlängerung der „Simsonkarte“ um ein Jahr gemeinsam betrachten. Sowohl die Wohnsitzprämie als auch die Karte mit Ermäßigungen für Gera-Touristen in städtischen Einrichtungen seien Werkzeuge im Stadtmarketing, die im Stadtmarketingkonzept verankert werden sollten. Das Konzept kündigte er nun für 2020 an. In dem Zuge solle dann auch über die mögliche dauerhafte Einführung der „Simsonkarte“ diskutiert werden.