Gera: Zwötzener Steg nach Instandsetzung auch Radwegbrücke

Es ist keine vorgezogene Maßnahme aus dem neuen Radverkehrskonzept, kommt aber trotzdem Radfahrern in Gera entgegen. Mit der für dieses Jahr geplanten Instandsetzung des Zwötzener Steges soll die Fußgängerbrücke künftig auch ganz regulär mit dem Fahrrad befahren werden dürfen.

Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, gehe die Maßnahme darauf zurück, „dass der Elsterradweg im Bereich der Brücke unterbrochen ist und wir ermöglichen wollen, dass Radfahrer die Elster überqueren können, ohne abzusteigen, um den Radweg am anderen Ufer der Elster erreichen zu können.“ Damit die Brücke künftig als kombinierter Rad- und Fußweg genutzt und als Radwegbrücke ausgeschildert werden kann, müsse vor allem das bislang zu niedrige Geländer des Stegs auf die vorgeschriebene Höhe von 1,30 Meter erhöht werden, heißt es.

Ein Großteil der 380.000 Euro Baukosten wird gefördert

Neben dem Geländer umfasst die geplante Baumaßnahme die Herstellung der Brückenkappen, die Betoninstandsetzung der Brückenträger sowie den Rückbau von stillgelegten Leitungen beziehungsweise Schutzrohren im Brückenquerschnitt. Am 3. März sollen die Instandsetzungsarbeiten im zuständigen Ausschuss vergeben werden. In einer vergangenen Bauausschuss-Sitzung hieß es, dass die Arbeiten im April begonnen und im August abgeschlossen werden sollen. Als Baukosten wurden in der damaligen Sitzung insgesamt 380.000 Euro genannt, von denen 327.000 Euro durch Fördermittel finanziert werden können. Wie es nun auf Nachfrage hieß, habe sich an diesen Eckdaten nichts geändert.

Zurück zum Geraer Radverkehrskonzept: Das wird derzeit überarbeitet. Zum nun veröffentlichten Entwurf für einen Maßnahmenkatalog zur Verbesserung des Radwegenetzes können sich Interessierte mit Fragen, Hinweisen oder Kritik bis 31. März an das städtische Verkehrsamt wenden. Dort, in der Ernst-Toller-Straße 15, liegt die Maßnahmenliste aus, zudem ist sie auf der Internetseite www.gera.de zu finden.

Kontakt: E-Mail Radwegeplan@gera.de; Telefon 0365/838 41 10