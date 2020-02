Gera. In der Gruppe sollen Grundlagen für die Arbeit der Stadtratsfraktion erarbeitet werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geraer AfD gründet eigene Arbeitsgruppe Stadtentwicklung

Da es absehbar sei, dass wichtige Entscheidungen für die Innenstadtgestaltung in Gera anstehen, hat die Geraer AfD eine eigene Arbeitsgruppe „Stadtentwicklung“ gebildet. Darüber informiert die Partei in einer Pressemitteilung. Damit, so heißt es, sollen Grundlagen für die Arbeit der stärksten Fraktion im Stadtrat erarbeitet werden.

„Wir wollen erst ein Gesamtkonzept für die Innenstadt entwickeln, wobei wir aber auch die Außenbereiche beachten müssen, ehe wir uns zu einzelnen Projekten positionieren können“, heißt es in dem Schreiben. Erster Schritt sei eine Bestandsaufnahme, basierend auf Gesprächen mit Händlern, Gastronomen, Anwohnern und Immobilienbesitzern. Geplant sind regelmäßige Treffen alle zwei bis drei Wochen. Anregungen und Hinweise unter Telefon: 0365/ 8 38 15 80.