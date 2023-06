Geraer Aktionsbündnis gegen Rechts: „Keine Böcke auf Höcke“

Gera. Friedliche Protestaktionen am 17. Juni auf der Demokratiemeile im Geraer Stadtzentrum gegen AfD-Kundgebung.

Das Geraer Aktionsbündnis gegen Rechts hat „Keine Böcke auf Höcke“. Für den Gedenktag 17. Juni am Samstag organisiert es gemeinsam mit den demokratischen Parteien in der Stadt friedliche Protestaktionen im Stadtzentrum gegen eine von der AfD angemeldete Kundgebung, für die auch der rechtsextreme AfD-Landtagsfraktionschef Björn Höcke als Redner angekündigt ist.

„Ausgerechnet die AfD, die geistigen Nachfolger derer, die nur wenige Jahre vor dem Aufstand am 17. Juni 1953 Millionen Tote zu verantworten hatten und Höcke der erst kürzlich die SA-Lösung ,Alles für Deutschland’ in den Mund nahm, neben seinen vielen anderen Goebbels-Imitationen“, stellt das Geraer Aktionsbündnis gegen Rechts fest und ruft zur Gegenkundgebung am 17. Juni ab 12 Uhr in der Rudolf-Diener-Straße auf.

Demokratiemeile und „Goldenes Band“

Parallel dazu laden mehrere Parteien in die wenige Meter entfernte Amthorstraße zur Demokratiemeile mit einer Ausstellung in der Amthorpassage ein. Im dortigen „Torhaus“ findet ebenfalls eine Ausstellung statt. Die Arbeiterwohlfahrt lädt in die wenige Meter entfernte Schloßstraße zum „goldenen Band“ein, wo man ebenfalls gesellig bei Essen und Trinken verweilen kann. Ab 17 Uhr veranstalten die Antifaschistische Aktion Gera (AAG) und der Verein „Aufandhalt“ eine „Solisause“.

Laut städtischer Versammlungsbehörde sind bisher vier Versammlungen im Geraer Stadtzentrum für den Gustav-Henning-Platz angemeldet. Für die AfD-Kundgebung, die zunächst für den Gustav-Hennig-Platz angemeldet wurde, nun aber mit Distanz von den anderen Veranstaltungen in die die Zabelstraße verlegt werden muss, sind etwa 500 Teilnehmer angekündigt. Für die von der SPD in der Amthorstraße ab 8 Uhr angemeldete Demokratiemeile wird mit etwa 250 Teilnehmern gerechnet. Zur Gegenkundgebung vom Aktionsbündnis gegen Recht ab 12 Uhr in der Rudolf-Diener-Straße wird von etwa 300 Teilnehmern ausgegangen und mit weiteren 100 zur Veranstaltung der AWO in der Schloßstraße.

Mit spontanen Aufmärschen und Sperrungen wird gerechnet

„Ein Aufmarsch ist im Nachgang der jeweiligen Versammlung nicht angemeldet worden“, heißt es auf Nachfrage aus dem Geraer Rathaus. Deshalb habe die Stadt auch keine Absperrungen von Straßen und Plätzen geplant. Sowohl die Versammlungsbehörde wie auch Vertreter des Aktionsbündnisses gegen Rechts rechnen damit, dass es zu spontanen Aufmärschen kommen kann. „Je nach Entwicklung am Samstag vor Ort kann es dann zu spontanen Sperrungen oder Einschränkungen kommen“, sagt die Stadtverwaltung.

Die Versammlungen werden von der Polizei abgesichert, die bei Bedarf auch die spontanen Sperrungen vorzunehmen hat. Die hiesige Polizei sei – gegebenenfalls mit Verstärkung – auf den Tag im Geraer Stadtzentrum vorbereitet, heißt es auf Nachfrage aus der Pressestelle der Landespolizeiinspektion Gera.

Verkehrsbetrieb rechnet mit Verspätungen und Ausfällen

Auch die Geraer Verkehrs- und Betriebsgesellschaft rechnet bereits vorsorglich mit Behinderungen am 17. Juni im Geraer Stadtzentrum. Aufgrund von Kundgebungen im Stadtzentrum könne es zu Verspätungen und Fahrtausfällen für Busse und Straßenbahnen auf den GVB-Linien kommen, hat das kommunale Verkehrsunternehmen bereits mitgeteilt.