Geraer Amt für Stadtgrün freut sich über neuen Lkw „Tobias“

Seit Anfang des Jahres steht dem Bereich Grünpflege erstmals ein eigenes Fahrzeug zur Verfügung. Am Freitagvormittag wurde das 190 PS starke Gefährt vor versammelter Mannschaft und Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) auf den Namen „Tobias“ getauft. „Der Lkw wird vor allem dafür eingesetzt, Schüttgüter zu transportieren“, sagt Matthias Mittenzwey, Leiter des Geraer Amts für Stadtgrün. Es können damit aber auch Bänke oder andere schwere Lasten transportiert werden, so der Amtsleiter. Momentan werde das Personal noch in der Kranbedienung geschult.

Klimawandel setzt Straßenbäumen zu

Grünpflege-Abteilungsleiter Uwe Schleicher nutzte die Gelegenheit, um mit Oberbürgermeister Vonarb über aktuelle Probleme zu sprechen. „Der Klimawandel setzt gerade den Straßenbäumen zu“, sagt er. Die hätten keine Verbindung zum Grundwasser, im Sommer kühle sich die Luft dort kaum ab, im Winter hätten die Bäume mit Streusalz und generell mit Abgasen zu kämpfen. „Wir wollen nicht erst im August mit der Bewässerung beginnen, sondern schon im April“, so Schleicher. Zudem zeige sich der Klimawandel auch im Stadtwald. „Wir haben das Dreifache eingeschlagen, als das, was wir durften“, sagt Schleicher. Viele Altbuchen seien abgestorben, die Waldbilder werden sich verändern. Für solche unplanbaren Arbeiten sei es wünschenswert einen Sonderfond oder ähnliches einzurichten, so der Abteilungsleiter. Julian Vonarb lenkt ein: „Wir sind in der Lage, das was schon viele Jahre erforderlich gewesen wäre, jetzt umsetzen zu können“, gibt aber zudem zu bedenken: „Wir dürfen aber auch unsere Finanzlogik nicht verlassen. An diese Spielregeln müssen wir uns halten“.