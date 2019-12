Geraer Ausnahmetalent schafft Sprung an Staatliche Ballettschule in Berlin

„Du hast jetzt dafür geübt. Du kannst jetzt in dem Moment nichts ändern. Du kannst jetzt nicht noch besser werden. Du kannst nur besser werden, indem du dich beruhigst“ sagt sich Rashmi Torres immer wieder, bevor sie die Bühne betritt. Sie muss sich konzentrieren. Jede Bewegung muss jetzt sitzen. Der Druck ist hoch. Und die Konkurrenz schläft nicht.

Rashmi Torres ist 17 Jahre alt und Tänzerin. Im Sommer dieses Jahres wurde die Geraerin an einer der renommiertesten Ballett-Schulen Deutschlands aufgenommen. An der Staatlichen Ballettschule in Berlin. Ihre Geschichte ist gezeichnet von Ehrgeiz, von Glücksgefühlen, aber auch von Leistungsdruck und Angst. Und sie beginnt mit einer Reise: „Ich wurde hier in Gera geboren, aber wir sind drei Jahre lang herumgereist“, erinnert sich Rashmi Torres. Ihr Vater kommt aus Mexiko, er ist Pianist. Rashmi Torres wird zweisprachig aufgezogen. Heute spricht sie neben Deutsch auch Spanisch und Englisch. Eine Gabe, die noch wichtig werden soll.

Die ersten Schritte auf Zehen

Ballett ist vor allem Körperspannung. Foto: Jens Schmidt

Mit drei Jahren hat Rashmi Torres mit dem Ballett angefangen. In der Ballettgruppe der Heinrich Schütz Musikschule in Gera. „Aber als es mir wirklich ernst wurde, da war ich neun“, gesteht sie. Drei Mal die Woche trainierte sie damals mit Tanzlehrerin Elvira Irmatova, eine Person, die sie geprägt hat, der sie heute noch nahe steht. „Sie ist wirklich für mich eine so wichtige Ballett-Mutter. Wir telefonieren oft.“

Doch mit jedem Schritt nach vorne, wurde der Anspruch höher. „Wenn man Ballett als Beruf machen will, muss man 100 Prozent darauf fokussiert sein, sonst hat man keine Chance“, sagt Rashmi Torres. Bereits damals war ihr klar, dass ihre Zukunft auf der Bühne stattfinden soll. An einer renommierten Ballettschule führte für sie kein Weg vorbei.

Doch die Hürde ist groß. Bisher hat Rashmi Torres ausschließlich klassisches Ballett getanzt. Um an einer der großen Ballettschule aufgenommen zu werden, war eine weitere Disziplin unumgänglich. „In der zehnten Klasse habe ich zusätzlich modernes Ballett trainiert“, sagt Rashmi Torres. Ihre Lehrerin fand sie am Theater Gera Altenberg. „Ohne Yuri Hamano vom Staatsballett hätte ich nie die Aufnahmeprüfung bestanden“, sagt sie. „Sie hat mir die Grundlagen vom modernen Ballett vermittelt“. Im modernen Ballett geht es um den Tänzer und wie er die Bewegungen interpretiert. „Es geht darum wie man die Choreographie ausfüllt. Es geht um Akzente“, erläutert Rashmi Torres.

Fünf aus achtzig

Zur Aufnahmeprüfung an der Staatlichen Ballettschule in Berlin gab es rund 80 Bewerber. Fünf davon wurden genommen. Rashmi Torres wurde eine davon. „Ich hatte große Angst, dass ich das nicht schaffe. Gerade beim modernen Tanz war ich mir noch nicht ganz sicher“, erinnert sich Rashmi Torres. Zur Aufnahmeprüfung gehörte ein praktischer Teil. „Ich stellte mir vor, wie ich dann auf der Bühne stehe, wie ich es geschafft habe und glücklich bin“, sagt sie. Das beruhige sie vor einer Prüfung. „Beim Auftritt geht es dann darum, den Moment zu genießen. Durch das Adrenalin ist das ein besonderer Zauber. Auch wenn man echt tot ist nach dem Tanz, habe ich danach so ein Glücksgefühl“, sagt sie.

Harter Anfang in der Hauptstadt

Rashmi Torres hat sich gegen 80 Bewerbe durchgesetzt. Foto: Jens Schmidt

Im Sommer zog Rashmi Torres nach Berlin. „Am Anfang war es sehr sehr schwer. Ich hab viel geweint.“, sagt sie. Bis heute vermisst sie Freunde und Familie in der Hauptstadt. Für Heimatbesuche hat sie kaum Zeit. „Ich hab Samstags auch Schule. Aber meine Eltern kommen oft nach Berlin“, sagt Rashmi Torres. Selbst die Herbstferien wurden ihr kurzerhand gestrichen: „Ich war über die Ferien in einer Choreografie mit drin, die zehn Stunden am Tag geprobt hat. Auch wochenends“, sagt die junge Tänzerin.

In der Klasse ist Rashmi Torres die einzige Deutsche. „Japan, Philippinen, Brasilien Italien, Russland, USA… Unsere Ballett-Lehrerin spricht Deutsch und Englisch und manchmal noch Russisch zwischendrin“, sagt sie. Sie heißt Viara Natcheva. „Meine Lehrerin ist sehr lieb. Da ist nicht nur Druck, Druck, Druck. Solche gibt es auch“ sagt Rashmi Torres. Auch ihre Mitschüler sehen sich wenig als Konkurrenten. Eine Ausnahme. Heute tanzt Rashmi Torres 25 Stunden in der Woche. Parallel dazu macht sie ihr Abitur. Sie ist in der elften Klasse. Nach der 13. bekommt sie ein Tanzdiplom, ein Abitur und einen Bachelor. Doch der Weg dorthin ist hart.

Warum sie das alles tut? „Weil ich auf der Bühne stehen will, weil ich meinen Traum erfüllen will und weil das der einzige Weg ist“, sagt sie.

Rashmi Torres in Gera: Freitag, 31. Januar, Theater Gera-Altenburg