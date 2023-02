Geraer Automobilzulieferer ist Top-Ausbildungsunternehmen

Gera. Warum die Industrie- und Handelskammer das Produktionsunternehmen in Gera auszeichnet

Das im Industriegebiet Gera-Langenberg produzierende Unternehmen Meleghy Automotive GmbH & Co. KG ist Top-Ausbildungsunternehmen 2023 in der Stadt Gera. Die Vizepräsidentin der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen Christine Büring hat diese Auszeichnung für intensive Betreuung und Förderung des Fachkräftenachwuchses dem Geschäftsführer André Blech überreicht.

„Mit der Urkunde wollen wir Akzente für duale Ausbildung und das über gesetzliche Vorgaben hinausgehende Engagement der Unternehmen setzen. Ausbildung ist eine Gemeinschaftsaufgabe im Betrieb, die sich über alle Ebenen entwickeln muss. Dieses Investment erfordert viel Zeit und Know-how, ist aber äußerst nachhaltig. Das spürt man hier“, betont Christine Büring.

Ausbildungsleiter Torsten Gröbner arbeitet mit dem Azubi zum Mechatroniker, Paul Votteler, in der Lehrwerkstatt. Foto: Peter Michaelis

Ausbildung seit dem Start 2012

Das mittelständische inhabergeführte Unternehmen Meleghy Automotive ist Zulieferer und Partner der internationalen Automobilindustrie und blechverarbeitenden Industrie. Seit dem Jahr 2012 gehört Meleghy Automotive Gera zur Firmengruppe und setzt erfolgreich auf die Ausbildung des eigenen Fachkräftenachwuchses. Bereits 73 Auszubildende konnten in neun Berufen ausgebildet werden. „Der Preis spiegelt einen schönen Höhepunkt unseres bisherigen starken Engagements im Bereich der Ausbildung wider. Ein Programm, in das wir viel Zeit und Mühe investieren, denn so bilden wir von Anfang an qualifizierte Arbeits- und Fachkräfte aus. Was im aktuellen Kontext der Arbeitsmarktsituation relevanter denn je erscheint. Die Auszeichnung der IHK ist damit eine Bestätigung unseres Weges, Talente früh zu identifizieren und zu entwickeln“, sagt Geschäftsführer André Blech.

Azubis aus fünf Nationen

Meleghy Automotive plant am Standort Gera mindestens 13 Ausbildungsplätze in den Bereichen Maschinen- und Anlagenführer, Mechatroniker, Elektroniker für Betriebstechnik, Lagerlogistik, Fachlagerist, Werkzeugmechaniker und Industriemechaniker. Dabei setzt das Unternehmen verstärkt auf Vielfalt. So werden mitunter gleichzeitig Jugendliche aus fünf unterschiedlichen Nationalitäten ausgebildet. Den dabei aufkommenden Herausforderungen wie Sprachbarrieren wird mit Sprachkursen während der Arbeitszeit, Übersetzungsbüchern für Prüfungsfragen und Onlinelernplattformen begegnet. „Unser oberstes Ziel ist es, den Auszubildenden eine hervorragende Ausbildung und damit den erfolgreichen Abschluss zu ermöglichen. Daher ist der Schulabschluss nicht ausschlaggebend für uns, sondern der Wille etwas Neues zu lernen“, so Ausbilder Jens Manske.

Eigene Lehrwerkstatt im Betrieb

Für die Metall-Grundausbildung hat Meleghy Automotive eine eigene Lehrwerkstatt auf- und ausgebaut. „Das ermöglicht uns, schon früh Stärken und Schwächen der Jugendlichen zu erkennen und jeden mitzunehmen. Wer Interesse zeigt, kann jederzeit mit Unterstützung der Firma rechnen, auch dann, wenn es in der Berufsschule mal klemmt. Rückenwind gibt es aber auch für die, die mehr erreichen wollen. Lehrgänge und Weiterbildungen werden auch im Anschluss für die Mitarbeiter geboten und auch finanziell unterstützt“, betont Ausbildungsleiter Torsten Gröbner.

Azubi-Projekt zum Energiesparen

Neben den Angeboten für interne und externe Ergänzungslehrgänge sowie Lernpatenschaften ist es dem Unternehmen wichtig, Ausbildung praxisnah zu gestalten. So beteiligte sich Meleghy Automotive mit einem Azubi-Team im vergangenen Jahr am IHK-Projekt „Energie-Scouts“ und belegte den 1. Platz. In Umsetzung der angestoßenen Azubi-Projekte kann Meleghy Automotive z. B. mit der LED-Umrüstung der Außenbeleuchtung auf dem Parkplatz und am Firmengebäude fast 41.000 Euro in sechs Jahren einsparen. Darüber hinaus beteiligt sich Meleghy Automotive mit Praxistagen am IHK-Schülercollege oder an den Berufserlebnistagen in den Schulen der Region, um Schülern einen Einblick in die Berufswelt zu geben.