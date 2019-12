Erzieher und Heilerziehungspfleger des 2. Ausbildungsjahres am Bildungswerk in Kaimberg mit einigen der Geschenke.

Geraer Azubis spenden Geschenke an die Geraer Tafel

Die Erzieher und Heilerziehungspfleger des 2. Ausbildungsjahres am Bildungswerk für Gesundheits- und Sozialberufe gGmbH in Gera-Kaimberg verzichten in diesem Jahr auf Geschenke zur Weihnachtsfeier. Stattdessen packten sie über 50 Geschenke für Jungen und Mädchen der Stadt Gera. Die Kinder erhalten die Präsente von der Geraer Tafel.