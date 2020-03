„Pure Lust am Lesen“ - Geraer Bibliothek startet Fotoaufruf zum 100. Geburtstag

Gera. Ihre liebsten Leseplätze, das Lieblingsbuch oder ähnliches können Interessierte für eine Ausstellung in der Bibliothek fotografisch in Szene setzen.

Die Stadt- und Regionalbibliothek Gera plant eine Ausstellung mit Fotografien und Schnappschüssen, die Bücher, das Lesen und damit verbundene Orte in den Fokus nehmen – und dies auf möglichst vielfältige Art und Weise, teilt die Einrichtung mit.

Dazu sind Profi- und Amateurfotografen jeden Alters eingeladen, ihre mit der Kamera eingefangenen Bilder in der Bibliothek einzureichen; bei Minderjährigen ist das Einverständnis der Erziehungsberechtigten notwendig. Möglich sind bis zu drei Fotos, Hoch- oder Querformat 30 x 20 cm, als Ausdruck oder in digitaler Form (Mindestauflösung 300 dpi, Bildformat jpg). Die Bibliotheksmitarbeiter rufen Interessierte auf: Zeigen Sie Ihre liebsten Leseplätze, setzen Sie Ihr Lieblingsbuch in Szene, schicken Sie ein Urlaubsfoto von einer besonders schönen Bibliothek oder Buchhandlung, die Sie entdeckt haben! Auch moderne Bibliotheksangebote wie eBooks, Hörbücher und dergleichen können ins Bild gerückt werden.

Die Ausstellung mit den eingereichten Fotos wird vom 15. September bis 30. Oktober in der Bibliothek am Puschkinplatz zu sehen sein.

Alle Informationen sowie die erforderliche Teilnahmeerklärung gibt es in der Bibliothek oder unter: www.biblio-gera.de