Geraer „Big Chaps“ auf großer Konzerttour

Gera. Die Konzertreise der Geraer Musikschüler führte diesmal in den Norden. Neben eigenen Auftritten wurde auch ein Musical besucht.

Auch in diesem Jahr war die Harmonika- Big-Band „Big Chaps“ auf Konzertreise. Diesmal ging es für 33 Mädchen und Jungen Richtung Norden. Schon am Anreisetag gab es zwei Auftritte, am Vormittag in Magdeburg und am Abend in Boizenburg zum Altstadtfest. Außerdem spielten die jungen Musiker noch in Ratzeburg, in Ahrensburg zum Weinfest und in Geesthacht.

Natürlich kam auch die Freizeit nicht zu kurz: Minigolf, Bowling, Kino, Salzmuseum Lüneburg, ein Orgelkonzert in Lüneburg und als Höhepunkt das Musicals „Mamma Mia“ in Hamburg. Bevor das Orchester in Gera zum Tierparkfest zu hören ist, sind nun aber erstmal Ferien angesagt.